Vrouw die op gestolen fiets van Esther rijdt neemt contact op: ‘Was zich helemaal wild geschrokken’

Nietsvermoedend nam Esther Groenenberg uit Zwolle maandagmiddag de telefoon op. Het nummer van haar neef, dus niks vreemds. Tot ze ineens de ‘nieuwe eigenaresse’ van haar gestolen fiets aan de lijn bleek te hebben.De fiets van Esther werd kort geleden gestolen. Maar ineens zag ze de fiets staan. Ze deed een extra slot om de fiets en deed een briefje in de fietskrat voorop. Met daarin het bericht dat ‘de nieuwe eigenaar’ contact op mocht nemen. Om bijvoorbeeld netjes 50 euro te betalen voor de fiets. Ook gaf ze in de brief de mogelijkheid om de nieuwe sleutel van de fiets achter te laten bij multifunctioneel centrum De Enk.Maar ‘de nieuwe eigenaresse’ besloot met het briefje bij de Enk naar binnen te gaan, waar de neef van Esther werkt, en dus liet haar neef de vrouw bellen met Esther. Ik kreeg een vrouw aan de lijn die zei dat ze zich helemaal wild was geschrokken’’, legt Esther uit. ,,Zij had blijkbaar haar eigen fiets aan iemand uitgeleend en die fiets was kapot gegaan. Ik begreep niet helemaal hoe het precies zat, maar een kennis van haar ving dat op en zei dat hij nog wel een fiets voor haar had.’’Esther vervolgt: ,,Ze had verder geen vragen gesteld en is ook gewoon door de wijk gaan fietsen waar ik woon. Dat doe je natuurlijk niet zo snel als je je er van bewust bent dat die fiets gejat is. Toen ging ze haar fiets ophalen en toen zag ze dat briefje. Ze gaf aan dat die vriend die fiets had gegeven omdat ze heel krap zit, ze staat onder bewindvoering.’’Boos is Esther niet, integendeel zelfs. ,,Ik heb toen gezegd dat ik wel graag de oude fiets terug wil en dat zij dan de fiets mag hebben die ik nieuw heb gekocht. Ze zei toen dat ik een hele mooie bos bloemen van haar krijg, omdat ik het op deze manier heb gedaan en dat ik op deze manier reageer.’’Eind goed, al goed, dus. Esther: ,,Feit blijft wel dat iemand die fiets heeft gejat en dus heeft weggegeven. Maar ik ben blij dat we er nu in ieder geval iets positiefs van hebben kunnen maken.’’ En, zo concludeert ze op social media: ,,Ik heb toch echt vertrouwen in de mensheid, het is weer bevestigd.’’