Onverdoofde slacht van meervallen 'moet stoppen', Wakker Dier stapt naar rechter

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet optreden tegen het onverdoofd slachten van meervallen, met deze eis stapt de stichting Wakker Dier naar de rechter. De onverdoofde slacht veroorzaakt veel stress en pijn bij de vissen, zegt de dierenwelzijnsorganisatie.



"Als vissen konden gillen, was deze barbaarse praktijk al lang afgeschaft", aldus Anne Hilhorst, directeur van de stichting. De meervallen worden bij de onverdoofde slacht vaak op ijs of in ijswater gelegd. Dit verlamt de vissen, maar neemt de pijn niet weg. Volgens Wakker Dier veroorzaakt de plotselinge temperatuurovergang veel stress en langdurig lijden. De vis verliest na vijf tot twintig minuten het bewustzijn.



De toezichthouder wees een eerder handhavingsverzoek af. Wakker Dier gaat hierom in beroep bij de rechter.



Volgens Wakker Dier zegt de NVWA niet te kunnen handhaven omdat er geen specifieke wet- en regelgeving is voor het welzijn van vissen. De stichting is het hier niet mee eens en wijst naar de Europese slachtverordening. Hierin staat dat vermijdbaar lijden moet worden voorkomen. "Aangezien een diervriendelijker dodingsmethode bestaat, is het lijden van de meervallen vermijdbaar

Dit verlamt de vissen, maar neemt de pijn niet weg. Hoe weet Wakker Dier dit. Als het zenuwstelsel en stofwisseling van vissen overeenkomt met zoogdieren (dat doet het niet) dat zal bij voldoende koeling inderdaad een verdoving intreden.



Wakker Dier zegt in dit artikel twee verschillende dingen: "Plotselinge temperatuurovergang veroorzaakt stress en lijden" en "onverdoofde slacht veroorzaakt veel stress en pijn bij de vissen". Wordt het lijden veroorzaakt door de slacht of door de temperatuursovergang.



Voorlopig is pijn zelfs in zoogdieren (mensen) niet eens te meten, laat staan is vissen.



Hoewel ik een voorstander ben van verdoofde slacht, valt de bewering van Wakker Dier absoluut niet te staven.

Keek toevallig net naar een aflevering van "Floortje gaat mee" waarin Sudevi spreekt over empathie, en dat dieren, in dit verhaal koeien, precies zijn als mensen als ze met liefde behandeld worden..

En hoe erg het is dat hier in W-Europa een kalf meteen van zijn/haar moeder gescheiden wordt. Ik vind het een goede actieKeek toevallig net naar een aflevering van "Floortje gaat mee" waarin Sudevi spreekt over empathie, en dat dieren, in dit verhaal koeien, precies zijn als mensen als ze met liefde behandeld worden..En hoe erg het is dat hier in W-Europa een kalf meteen van zijn/haar moeder gescheiden wordt.

