Amerikaanse stad St. Louis klaagt Kia aan vanwege makkelijk te stelen auto's

De Amerikaanse stad St. Louis heeft automakers Kia en Hyundai aangeklaagd omdat een groot deel van hun auto's relatief eenvoudig te stelen was met behulp van een usb-kabel.



De stad voegt zich bij een rij steden die de Zuid-Koreaanse automakers al voor de rechter sleepten vanwege het gebrek aan antidiefstaltechnologie in de auto's.



De meeste automerken hebben een zogenoemde startonderbreker (immobiliser), een antidiefstalchip in hun sleutelsystemen, maar bij een groot deel van de Hyundais en Kia's die tot 2021 gemaakt werden voor de Amerikaanse markt ontbrak dat onderdeel. Filmpjes over hoe makkelijk deze auto's te stelen waren circuleren onder meer op TikTok waarna de diefstal vorig jaar overal toenam. De auto was te stelen als de usb-kabel in een kapotte stuurkolom werd gestoken en vervolgens werd rondgedraaid als een sleutel.



Overigens moest wel eerst een ruit van de auto worden ingeslagen, maar daarna was het in de meeste gevallen binnen 30 seconden mogelijk om de auto te starten en weg te rijden. Inmiddels is dit probleem door een software-update grotendeels verholpen.



Volgens St. Louis en andere steden is door de afwezigheid van het onderdeel een veel groter aantal auto's gestolen dan van andere merken. Sinds mei vorig jaar kreeg de politie van de stad meer dan 4500 meldingen van gestolen Kia's en Hyundais. Dat is 61 procent van alle meldingen van gestolen auto's. Landelijk schat overheidsdienst National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) dat er minstens veertien botsingen zijn veroorzaakt met auto's die op deze wijze werden gestolen. Daarbij zouden acht doden zijn gevallen.



Vorige maand maakten de fabrikanten bekend dat ze met de software-updates zouden komen waardoor 8,3 miljoen voertuigen in de VS moeilijker te stelen zouden zijn. Als reactie op de rechtszaak die St. Louis aanspant zei Kia gisteren dat de rechtszaken "ongegrond zijn" en dat de automaker "bereid is om samen te werken met politie in de stad om autodiefstal aan te pakken en de rol die sociale media daarin spelen".



De burgemeester van de stad Tishaura Jones. zegt dat "grote bedrijven zoals Kia en Hyundai verantwoordelijk moeten worden gehouden voor het in gevaar brengen van onze inwoners" en dat zij "winst verkiezen boven mensen".

Oei, vraag me af hoeveel kans dit maakt. Als ze er in slagen, dan gaan andere groepen dit vast ook doen.

