Eén bezwaarmaker gooit roet in het eten van 77 families: Haags bouwproject ligt stil

Maar liefst 77 families en starters dachten de gelukkige kopers te zijn van woningen in de nieuwe wijk Brinckhorst in Den Haag, maar één bezwaarmaker gooit roet in het eten. Het groots opgezette project is stil komen te liggen en de kopers staan met lege handen.



De bezwaarmaker, Roel de Haas, heeft een scheepswerf die vlakbij het bouwterrein is gevestigd. Hij zegt bang te zijn dat bewoners gaan klagen over geluidsoverlast. "Ik ken genoeg voorbeelden van collega's die uiteindelijk ten onder zijn gegaan aan klagers uit de naaste omgeving."



De woningen komen bovendien te dicht bij zijn bedrijf, beweert De Haas. "Er ligt een uitspraak van de Raad van State dat er binnen honderd meter niet gebouwd mag worden." Hij is niet van plan om zijn bezwaar in te trekken. "Mijn bedrijf bestaat al 100 jaar en ik zou het graag willen doorgeven aan mijn kinderen."



Mocht het gebouw nog ooit gebouwd worden, dan kan een deel van de kopers het waarschijnlijk niet meer betalen. Voor veel van hen verloopt komende maand het hypotheekaanbod. "We hadden nu nog een lage rente die we nog kunnen verzilveren. Maar omdat die man zijn bezwaar niet intrekt, is dat binnenkort niet meer mogelijk", vertelt Jesse (24). Ook voor Helena (33) valt op dat moment het doek.



Ze zal voorlopig toch nog vastzitten aan haar slecht geïsoleerde huurwoning vol schimmel, vertelt ze in deze video:



De gemeente Den Haag laat in een schriftelijke reactie weten dat ze de grote zorgen bij de kopers erkent. "Tegelijkertijd heeft iedereen het recht om binnen zes weken bezwaar te maken op een verleende vergunning. Tot die zijn afgehandeld door de bezwarencommissie, is de omgevingsvergunning niet definitief."



Er is al meerdere malen contact geweest tussen de gemeente en de ondernemer over het nieuwbouwproject. "Zijn geuite bezwaar was niet eerder aan ons bekend gemaakt. Nadat dit bekend werd, heeft de gemeente meteen contact gezocht." Maar de woordvoerder benadrukt dat ze zich niet kunnen mengen in de bezwaarprocedure. "Dit is een proces dat zorgvuldig en door een onafhankelijke commissie moet worden doorlopen."



De afgelopen tijd zou de gemeente de zorgwekkende deadline van de kopers wel tijdens meerdere gesprekken hebben duidelijk gemaakt aan de bezwaarmaker.

Reacties

31-03-2023 14:19:35 Emmo

Hangt er natuurlijk af van hoe legitiem de klager is. Mocht dit zo zijn, dan hebben de gemeente en de projectontwikkelaar een gigantische partij boter op hun hoofd. In het verleden is al te vaak huizenbouw toegestaan op plaatsen waar geluids- en ander overlast te verwachten viel. Eind van het liedje was dan in het overgrote deel van de gevallen dat de betreffende industrie moest verkassen.



Een eventuele schadeclaim moet dan ook bij de gemeente terecht komen. Die heeft op een gigantische manier liggen slapen bij het opstarten van het project.

31-03-2023 14:43:24 DrZiggy

77 families naast een scheepswerf is gewoon vragen om gezeur en uiteindelijk is die ondernemer inderdaad de klos. @Emmo : Kijk een paar artikelen terug naar de bewoners op een industrieterrein die nu klagen over geluidsoverlast van een windmolen.77 families naast een scheepswerf is gewoon vragen om gezeur en uiteindelijk is die ondernemer inderdaad de klos.

31-03-2023 16:13:59 BatFish

En als er een uitspraak van de RvS ligt dat er binnen 100 m van de werf niet gebouwd mag worden, dan is de projectontwikkelaar zelf schuldig - die had dit moeten checken.

