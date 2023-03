Vrouw vergeet leefgeld bij pinautomaat, krijgt steun uit onverwachte hoek

Een dag vol ups and downs voor mevrouw Smit-Van Beeren. De vrouw vergat maandagochtend haar gepinde geld uit de pinautomaat te halen en raakte daardoor haar leefgeld voor de hele week kwijt. Door dat kleine foutje zou haar hele gezin een week lang moeten leven met een lege koelkast. Maar er kwam hulp uit onverwachte hoek.



De vrouw stond maandagochtend samen met haar zoontje te wachten op de bus. Tijdens het wachten besloot ze haar wekelijkse leefgeld te pinnen. "Mijn zoontje was nogal druk, ik moest hem in de gaten houden", zegt de vrouw tegen NH Nieuws. "Toen kwam de bus, ik dacht dat ik die moest hebben. Uiteindelijk bleek dat ook nog eens de verkeerde te zijn."



In alle haast vergat de Enkhuizer het geld. "Ik heb wel even gehuild."



De bank kon niks voor de vrouw doen. "Ze gaan het onderzoeken, maar dan kan het nog drie tot acht dagen duren voordat het geld eventueel weer op de rekening kan staan", vertelt Smit-Van Beeren. Of een voorbijganger het geld heeft meegenomen, of de automaat het geld weer heeft ingeslikt is onduidelijk.



Het bericht van NH Nieuws leverde maandagochtend veel reacties op. Een anonieme Amsterdammer maakte 50 euro over. Ook reageerden veel mensen op Facebook: "Ik heb nog eten in de vriezer staan, dit mag je komen ophalen", schreef iemand in een reactie.



Het geld van de anonieme weldoener staat inmiddels op de rekening van mevrouw Smit-Van Beeren. Hierdoor kon ze vandaag alsnog haar weekboodschappen doen. En was de koelkast niet leeg, maar gevuld.

"Ik heb nog eten in de vriezer staan, dit mag je komen ophalen", schreef iemand in een reactie. niet echt de vriendelijkste reactie, dan vind ik geld overmaken praktischer en aardiger..

