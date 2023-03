Papegaai is getuige van moord en praat daders aan de galg: twee Indiase mannen krijgt levenslang

Een papegaai is erin geslaagd om een moordzaak op te lossen in India. Hij was de enige getuige van de dood van zijn bazinnetje en haar hond en verklap

Reacties

30-03-2023 23:13:40 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.182

OTindex: 4.694

Wat is het nou? Aan de galg of in de nor?



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: