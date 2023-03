Okselzweet snuiven kan helpen tegen angsten, denken Zweedse onderzoekers

Zweedse onderzoekers vermoeden een opvallend 'medicijn' tegen sociale angst op het spoor te zijn: zweetlucht. De wetenschappers vroegen vrijwilligers om okselzweet te doneren, waar sociaal angstige vrouwen vervolgens aan roken. Met een veelbelovend resultaat.



De wetenschappers vermoeden dat de zweetgeur een kalmerend effect heeft, omdat een bepaald deel van de hersenen erdoor wordt gestimuleerd. Dat schrijven verschillende buitenlandse media, waaronder de BBC.



Hoe de vrijwilligers de zweetmonsters precies bij zichzelf vergaarden, vertelt het verhaal niet. Wel is bekend dat een deel van de vrijwilligers zweet verzamelde tijdens het kijken van een enge film en een ander deel terwijl er een vrolijke film draaide.



De proefpersonen in het onderzoek waren 48 vrouwen met een sociale angst – zoals angst voor kritiek of afwijzing. Een deel van hen rook aan de zweetmonsters. Een ander deel rook aan placebo-monsters, schone lucht dus.



Naast het snuffelen aan zweet of nepzweet, deden alle vrouwen aan mindfulness. De vrouwen die werden blootgesteld aan het echte zweet, deden het beter tijdens die therapie. Hoe dat precies werd gemeten is onduidelijk.



De BBC citeert hoofdonderzoeker Elisa Vigna, die vertelt dat het zweet van de mensen die de vrolijke film keken hetzelfde effect had als het zweet van de mensen die keken naar iets engs. De onderzoekers gaan nu verder onderzoeken of zweet sowieso een kalmerend effect heeft en dus niet de stemming overbrengt van degene van wie het afkomstig is.



Misschien een kleine waarschuwing: al te enthousiast aan andermans oksels snuffelen is wellicht nog wat voorbarig; de wetenschappers benadrukken dat het om voorlopige resultaten gaat. De eerste bevindingen worden deze week gepresenteerd op een conferentie in Parijs.

Reacties

30-03-2023 20:08:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.488

OTindex: 84.982

Quote:

Naast het snuffelen aan zweet of nepzweet, deden alle vrouwen aan mindfulness. is dit een verkapte reclame? is dit een verkapte reclame?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: