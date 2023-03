KLM-vlucht naar Canada keert na twee uur vliegen terug om agressieve passagier

Een agressieve passagier aan boord van een KLM-vlucht naar Canada is door de bemanning in de boeien geslagen. Het vliegtuig was op dat moment twee uur onderweg en vloog ten noordoosten van IJsland. Het toestel is teruggekeerd naar Schiphol.



De Boeing 777 was op weg naar de stad Calgary, in het westen van Canada. Op wie de agressieve passagier het gemunt had is niet duidelijk. Maar de situatie was dusdanig ernstig dat de man nadat hij was overmeesterd aan zijn stoel geboeid werd, aldus NH Nieuws.



De marechaussee heeft het vliegtuig opgewacht en is aan boord gegaan om de passagier in te rekenen.

Reacties

30-03-2023 13:35:58 vaughn

Senior lid

WMRindex: 350

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Waarom dan niet even landen op Reykjavik en die lullo daar van boord trekken, beetje brandstof erbij en weer weg?

30-03-2023 14:21:39 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.072

OTindex: 90.617

@vaughn : Ik denk dat Reykjavik niet zat te wachten op een probleemgeval.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: