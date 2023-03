30-03-2023 10:23:03

Had ik maar zo'n mooie warme jas gehad! Ik heb in mijn pausjurk een koutje gepakt en nu lig ik met een luchtweginfectie in het ziekenhuis. Gelukkig niet in zorgwekkende toestand. En ik heb nog steeds last van mijn zere knie. Ik denk dat ik het met Pasen mooi laat afweten, laat de Paashaas maar voor mij inspringen.