Gekte in Brabant: Varkensfokker bouwt megastal naast pas uitgekochte piekbelaster

De gemeente Oisterwijk heeft een varkenshouder in het Brabantse Heukelom een vergunning gegeven voor een megastal, zodat hij zijn bedrijf kan uitbreiden van 10.500 naar 18.000 varkens. Dit terwijl zijn buurman de eerste piekbelaster in Brabant is, die voor miljoenen werd uitgekocht.



De familie Van de Wouw heeft vele varkensbedrijven in Brabant. Zo bouwden ze in oktober nog een enorme nieuwe varkensstal langs de A58 bij Oirschot, waar ze 12.000 extra dieren kunnen plaatsen. Dit kan allemaal volgens de gemeente, omdat de nieuwe stallen zulke goede stikstoffilters hebben, dat méér dieren toch minder uitstoot betekent.



De vergunningen komen uit 2016 (omgevingsvergunning) en 2020 (bouwvergunning). Mocht de gemeente terugkomen op haar besluit, dan moet er een hoge schadevergoeding worden betaald aan de varkensfokker.



En nu komt het: de megastallen van Van de Wouw staan pal naast de eerste piekbelastende boer die in Brabant is uitgekocht. De gemeente en provincie hebben 2,5 miljoen euro opgehoest om het bedrijf op te kopen, zodat de uitstoot van stikstof rondom nabijgelegen natuurgebieden wordt verlaagd.



Provinciale Statenlid Anne-Miep Vlasveld van de Partij voor de Dieren is verbijsterd en wil weten of het nieuwe stalsysteem de stikstofuitstoot in de praktijk wel genoeg vermindert. “Er komen 7500 varkens bij, maar volgens de papieren werkelijkheid van de provincie wordt er juist minder stikstof uitgestoten.”



Ook wil de PvdD weten of er rekening wordt gehouden met stikstofuitstoot tijdens het bouwen. “Tal van projecten worden stilgelegd vanwege de stikstofuitstoot tijdens de bouw, waarvoor eerder nog geen vergunning nodig was. Ik verwacht dat de bouw van deze megastal daar geen uitzondering op kan zijn.”

Reacties

29-03-2023 21:31:16 Emmo

Stamgast



En wie is de ambtenaar of politicus die dit heeft goedgekeurd? Als de varkenshouder volgens alle regelen der kunst gehandeld heeft, treft hem geen blaam.



En met terugwerkende kracht de regels veranderen, zoals mevrouw Vlasveld schijnt te willen, is onbehoorlijk bestuur.

29-03-2023 21:38:06 Mamsie

Oudgediende



Het is toch bij de wilde zwijnen af!!

