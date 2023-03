Brutale dief laat toto-loten uitdraaien en rent winkels uit

Hij liet voor duizenden euro's toto-loten uitdraaien bij winkels in Den Haag, maar betalen dat deed de man niet. Hij rende met de onbetaalde, maar geldige loten zo de panden uit. ,,Het schadebedrag loopt in de duizenden euro’s.”



De politie van basisteam Beresteinlaan is de afgelopen weken druk bezig geweest met een onderzoek naar de man die zonder te betalen met de loten de winkels uitrende. ‘Het schadebedrag liep in de duizenden euro’s’, meldt de politie op sociale media.



De verdachte was inmiddels op beeld vastgelegd en toen de man weer wilde toeslaan in een winkelstraat werd hij herkend door een alerte burger. De politie werd ingeschakeld en kon de man op heterdaad betrappen en aanhouden.



De politie is blij dat de verdachte is opgepakt, maar legt ook uit dat er achter elke aanhouding een verhaal zit. ‘De verdachte heeft problemen die hij zelf niet kan oplossen. Daarmee worden zijn daden zeker niet goedgepraat, maar geeft wel aan dat hij naast een strafrechtelijke afdoening ook gewoon hulp moet krijgen. Al is het maar om herhaling te voorkomen.’

Reacties

29-03-2023 18:13:51 Emmo

Stamgast



Quote:

‘De verdachte heeft problemen die hij zelf niet kan oplossen. Daarmee worden zijn daden zeker niet goedgepraat, maar geeft wel aan dat hij naast een strafrechtelijke afdoening ook gewoon hulp moet krijgen. Zolang die hulp toegediend wordt met behulp van een stevig stuk hout kan ik dit alleen maar toejuichen. Zolang die hulp toegediend wordt met behulp van een stevig stuk hout kan ik dit alleen maar toejuichen.

29-03-2023 19:42:02 Mamsie

Oudgediende



Van d'n ene bil op d'n aandere ! @Emmo : En van je klits, klets, klaandereVan d'n ene bil op d'n aandere !

