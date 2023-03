Ramadan in Bangladesh extra zwaar: Het eten is onbetaalbaar geworden

Voor veel moslims wereldwijd is de ramadan begonnen. Een heilige maand van vasten, maar ook van gezelligheid en een uitgebreide maaltijd met vrienden en familie na zonsondergang. Maar voor veel inwoners van Bangladesh zit dat er niet meer in. De economie van het land werd vorig jaar nog een 'wonder' genoemd, maar lijdt nu onder de ontwikkelingen in de wereld.



"Het eten is onbetaalbaar geworden. Hoe moeten we overleven", vraagt Husne Ara zich af. Husne woont in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Ze staat al uren in de rij voor een voedseltruck die rijst en meel verkoopt, zegt ze tegen persbureau Reuters. Deze producten zijn door subsidies van de overheid in prijs gedaald.



Maar voor het meeste voedsel geldt geen subsidie. Deze producten zijn nog steeds duur. Te duur voor Husne. "We vragen de overheid de prijzen van al het voedsel te verlagen, want het eten is onbetaalbaar geworden. Hoe moeten we overleven?"



Bij andere voedselkraampjes op de lokale markt is het dan ook stil. Handelaren van dadels, vers fruit en vlees trekken nauwelijks klandizie. "De zaken gaan slecht", zegt marktkoopman Mohammad Sobhan tegen Reuters. "Er is van alles te koop, maar de prijzen zijn flink gestegen en het inkomen van de mensen juist gedaald. Het gaat slecht met de economie."



Een tijd lang ging het juist goed met de economie van Bangladesh. Toen het land in 1971 onafhankelijk werd van Pakistan, leefde 80 procent van de bevolking onder de armoedegrens. In 2022 was dat afgenomen tot 20 procent. De werkloosheid nam enorm af en de levensverwachting nam toe met 50 procent.



"Economisch wonder", kopten internationale kranten, en de Wereldbank noemde het "een inspirerend groeiverhaal". Het Internationale Monetaire Fonds voorspelde vorig jaar nog dat het BBP (wat de omvang van een economie weergeeft) van het land binnenkort zou uitkomen boven dat van Denemarken of Singapore.



Maar het afgelopen jaar zakte de economie terug, en werden producten onbetaalbaar. Door de inflatie zijn de prijzen bij ons de afgelopen tijd al flink gestegen, maar in Bangladesh helemaal. De inflatie daar komt uit op bijna 9 procent in februari 2023, maar de lage lonen stijgen niet mee. Dat leidde vorig jaar al tot voedselrellen in hoofdstad Dhaka.



Naast de hoge inflatie heeft Bangladesh te maken met problemen met de voedselbevoorrading. Veroorzaakt door internationale crises, waaronder de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Bangladesh is net als veel andere landen in Azië en Afrika afhankelijk van tarwe uit Oekraïne en Rusland.



De groeiende economie betekende in voorgaande jaren al niet dat iedereen in Bangladesh het goed had. Volgens de Wereldbank leefde in 2020 de helft van de bevolking in sloppenwijken, en moest 13,5 procent (in 2016) rondkomen van iets meer dan 2 euro per dag. Die aantallen nemen nu alleen maar toe.



Vorig jaar lag het gemiddelde salaris in het land op 299 dollar per maand, aldus een Bengalese krant. Dat is nu lager dan in India, Pakistan en Vietnam.



En dat maakt de ramadan voor veel Bengalezen op de markt extra zwaar. "We willen lekker eten met ramadan. Maar met die hoge prijzen is dat onmogelijk."

Reacties

29-03-2023 17:19:50 Emmo

Stamgast



niet eten.

(daarnaast natuurlijk om contemplatie, versterving en andere hoogdravende zaken)

Maar: Quote:

"We willen lekker eten met ramadan." schijnt belangrijker te zijn. En ik maar denken dat het tijdens de Ramadan juist ging ometen.(daarnaast natuurlijk om contemplatie, versterving en andere hoogdravende zaken)Maar:schijnt belangrijker te zijn.

29-03-2023 19:44:13 Mamsie

Oudgediende



@Emmo : Nou ja... nu willen ze hoe dan ook kunnen eten met ramadan.

