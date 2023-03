Hoe laat is het? Regering Libanon stelt zomertijd op laatste moment uit

Bij veel inwoners van Libanon heerst vandaag verwarring over het precieze tijdstip, omdat de regering op het laatste moment heeft besloten de zomertijd uit te stellen. Het besluit lijkt bedoeld om moslims tegemoet te komen tijdens de ramadan, maar kan de spanningen tussen religieuze groepen in het land doen oplaaien.



Volgens persbureau Reuters 'werd Libanon vanochtend wakker in twee tijdzones'. Veel mobiele telefoons, digitale horloges en computers zullen vannacht automatisch zijn overgesprongen naar de zomertijd, terwijl de overheid officieel vasthoudt aan de wintertijd.



Premier Najib Mikati liet donderdag weten dat de klokken in het land niet dit weekend een uur vooruit werden gezet, maar pas op 20 april. Normaal houdt Libanon dezelfde timing aan als Europa.



Een officiƫle reden werd niet gegeven door de premier, maar het wordt alom beschouwd als een poging de moslims in het land te paaien. Zo kunnen moslims die meedoen aan de vastenmaand ramadan rond 18.00 uur weer eten, in plaats van om 19.00 uur.



De verwarring heeft grote gevolgen voor inwoners en bedrijven. Zo heeft de nationale luchtvaartmaatschappij Middle East Airlines gemeld voorlopig de wintertijd te blijven gebruiken, maar wel alle vertrekkende vluchten een uur vroeger te laten opstijgen, om zo in de pas te blijven lopen met het wereldwijde vluchtenschema. Veel bedrijven sturen berichten rond naar medewerkers over de juiste tijden. Ook scholen doen dat.

