Man betrapt inbrekers tijdens 's nachts voeden van baby

Een pasgeboren Britse baby is nu al per ongeluk een held. Doordat vaderlief nachtvoeding moest geven, ontdekte hij een stel inbrekers én wist hij de mannen te verjagen.



Twee dagen eerder was het koppel thuisgekomen na de bevalling. Palief besloot zijn vrouw wat slaap te gunnen en pakte de nachtvoeding op. Rond drie uur 's nachts viel het hem op dat hij een man met een rugzak voorbij zag lopen.



Even later hoorde hij een luide klap en zagend geluid bij de voordeur, meldt Metro UK. De man besloot alle lichten binnen en buiten aan te doen, waarna de zager het op een rennen zette. Toen het koppel de beveiligingsbeelden bekeek, bleek het in totaal om vier mannen te gaan.



Volgens de politie wordt de betreffende buurt al langer geteisterd door dieven. De inbrekers zijn eigenlijk op zoek naar auto's. Door in te breken, hopen ze autosleutels te vinden en een nieuwe, onrechtmatig verkregen bolide mee te kunnen nemen naar huis.

Reacties

28-03-2023 22:33:22 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.127

OTindex: 3.181

Als je daar een auto jat heb je hem niet zoals hier snel in een ander land, dus is het dan echt de bedoeling dat je hem daar verkoopt of zelf mee gaat rijden?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: