School in Utah wil de bijbel bannen: Te pornografisch

Op een aantal scholen in de Amerikaanse staat Utah is het straks misschien niet meer mogelijk de bijbel te lezen. Er zijn klachten binnengekomen dat er ongepast en pornografisch materiaal in het christelijke boek te vinden is. Een commissie gaat het eeuwenoude boek waarschijnlijk eens grondig onder de loep nemen.



Een ouder zijn in december al begonnen met een aanvraag om het boek uit de scholen te weren. Het staat vol seks en daar vinden de ouders zo het zijne van. In de staat is recent een nieuwe wet ingevoerd: Gevoelig Materiaal op Scholen. Met die wet moet sommig onderwijsmateriaal verboden worden op school.



Volgens de wet mag er namelijk geen content rondom expliciet seksuele opgewondenheid, stimulatie, masturbatie, seks, sodomie of gestreel in boeken voorkomen. De wet is nu vijf maanden van kracht en inmiddels hebben al 250 ouders geklaagd over boeken die volgens hen verboden moeten worden op scholen.



De bijbel valt volgens de klager wel in dit straatje. "Incest, masturbatie, seks met dieren, prostitutie, genitale verminking, pijpen, dildo's, verkrachting en zelfs kindermoord", schrijft de ouder. "Geen twijfel over mogelijk: dat vind je in de bijbel. Volgens de nieuwe wet heeft dit geen waarde voor minderjarigen. Het is porno als we kijken naar onze nieuwe definitie van het woord."



Het boek moet nog worden gereviewed door de commissie, wat best lastig was aangezien het om een religieus boek gaat. "We gaan door het hele proces om naar de bijbel te kijken", laat een woordvoerder weten aan FoxNews.

Reacties

28-03-2023 18:16:42 Emmo

Als je de eerste paar hoofdstukken van Genesis beschouwd dan is er inderdaad wat voor te zeggen.

Nu ook de andere heilige boeken nog even onder handen nemen.

28-03-2023 18:40:32 omabep

Het kan niet op met het uitzoeken hoe ze iedereen in de juiste vakjes hebben geduwd. Vooral hun normen aan iedereen opleggen of jij er nu wel of niet achter staat.

Goed zo, ban dat boek in het onderwijs, iedereen gelukkig. De ongelovigen die het al niet wilden en nu de gelovigen omdat er te veel seks in staat.Het kan niet op met het uitzoeken hoe ze iedereen in de juiste vakjes hebben geduwd. Vooral hun normen aan iedereen opleggen of jij er nu wel of niet achter staat.

28-03-2023 18:40:58 Mamsie

@Emmo : En zéker het Hooglied is iets voor rooie oortjes!

28-03-2023 18:54:58 Grouse

Na Roald Dahl en Agatha Christy is nu de bijbel aan de beurt.

De sensitivityreaders denderen lekker door.Na Roald Dahl en Agatha Christy is nu de bijbel aan de beurt.

28-03-2023 18:58:42 allone

geweldig... waar eindigt dit?



"Papa fume une pipe" gaat vast ook veel te ver geweldig... waar eindigt dit?"Papa fume une pipe" gaat vast ook veel te ver

28-03-2023 19:04:08 Emmo

@allone : Natuurlijk. Dat moedigt het verderfelijke en kankerverwekkende roken aan.

28-03-2023 19:07:26 Grouse

Gezellig, een ouderwetse boekverbranding

