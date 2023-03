Porsche-chef doet vrouw weg omdat ze dement wordt

Wolfgang Porsche, de 79-jarige sportwagenmiljardair, scheidt van zijn vrouw, omdat die aan dementie lijdt. Volgens Duitse kranten gaat hij nu met de ex-vrouw van de Aga Khan.



Een woordvoerder van het bedrijf bevestigde deze week dat Porsche een scheiding wil van Claudia, 74, een voormalige lerares met wie hij in 2019 trouwde. Ze waren samen sinds 2007.



Bild meldde dat Claudia sinds twee jaar lijdt aan dementie. De krant zegt dat Claudia in de buurt van haar dochter woont met 24 uur per dag zorg van familieleden en professionele verzorgers.



Bild schrijft dat Porsche nu innig is met Gabriele Prinzessin zu Leiningen, 59, een goede vriend die hij al 25 jaar kent.



Gabriele, geboren als Gabriele Renate Homey, werd prinses toen ze in de Duitse adel trouwde. Naar verluidt heeft ze in 2014 £ 50 miljoen ontvangen bij haar scheiding van de Aga Khan, de schatrijke islamitische spirituele leider, na een juridische strijd van tien jaar. Vanwege dat huwelijk was ze een tijdje moslima. Maar dat is weer over.

Reacties

Na gebruik inruilen voor een nieuw exemplaar.

