Chinese toerist overleeft bungee-ongeluk nadat koord knapt

Sommige sensatiezoekers beschrijven bungeejumpen als een bijna-doodervaring, maar weinig komen zo dicht in de buurt als een Chinese toerist wiens touw brak bij de sprong in een avonturenpark in Thailand.

De schokkende beelden – gemaakt door zijn vrienden – gaan in rap tempo over het internet.



De man klapt met een noodgang op het water. Hij was kort buiten bewustzijn, maar overleeft het ongeluk wonderwel.



“Ik landde op mijn linkerzij, dus daar waren de verwondingen ernstiger. Het was alsof iemand me in elkaar had geslagen”, vertelde Mike aan CNN.



Aanvankelijk wilde de man helemaal niet springen, maar naar de schietbaan. Toch waagt hij de sprong na wat aanmoediging van zijn vrienden.



“Het was echt hoog, dus ik sloot mijn ogen. Ik was van plan mijn ogen weer te openen toen ik weer omhoog stuiterde. Ik besefte dat het koord was geknapt toen ik mijn ogen opende en ik werd omringd door water.”



Hij slaagde erin weer boven te komen en te zwemmen, ondanks dat zijn voeten aan elkaar vastzaten door de onderste helft van het geknapte bungeekoord. Mike werd vervolgens door het personeel van het park eruit gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.



Mike vertelde dat het park de kosten van zijn sprong terugbetaalde en ook opdraait voor de kosten die hij gemaakt heeft in het ziekenhuis.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: