Geruzie in Rijswijk leidt tot twee aparte sinterklaasintochten: mét en zónder Zwarte Pieten

De organisatoren in Rijswijk negeren een oproep van de lokale politiek om de traditionele zwarte pieten in te wisselen voor roetveeg- en regenboogpieten. Nu lijkt het er sterk op dat de gemeente een eigen 'inclusieve' sinterklaasintocht gaat organiseren. Hoe heeft het zover kunnen komen?



De huidige organisator van de intocht Marc Weterings legt in het AD uit. “Deze oproep is een dolksteek in de rug van de 150 vrijwilligers die vorig jaar de intocht mogelijk hebben gemaakt en van wie duizenden mensen langs de kant hebben genoten. Als de gemeente een eigen tocht wil, moet ze dat vooral doen. Dan houden wij op zaterdag onze traditionele tocht en is er op zondag een ontvangst met ‘NTR-pieten’ in winkelcentrum De Bogaard waar de burgemeester Sinterklaas mag ontvangen. Zo is iedereen tevreden”, aldus Weterings.



“Gevestigde politieke partijen proberen dwangbevelen uit te vaardigen over de manier waarop wij sinterklaas moeten vieren. De vrijwilligers die aan onze tocht meedoen hebben daar helemaal geen zin in. Het is tekenend voor de manier waarop in dit land politiek wordt bedreven. Niet voor niets is BBB zo groot geworden bij de laatste verkiezingen”, oreert de Zwarte Piet-liefhebber.



Maaike Harmsen van de ChristenUnie heeft een motie – gesteund door vijf andere partijen – ingediend bij het gemeentebestuur, waarin zij oproept tot een 'algehele feestelijke sinterklaasintocht', zodat ook de burgemeester Sinterklaas kan ontvangen.



“Veel bezoekers waren afgelopen jaar onaangenaam verrast dat er bijna alleen maar zwarte pieten te zien waren. Als je nagaat dat Facebook dergelijke beelden blurt, dan betekent dat ook dat je geen foto's kunt delen van een evenement dat voor alle Rijswijkers hoort te zijn. Ook over de ontvangst, Sinterklaas op een legertruck, kun je zo je bedenkingen hebben”, zegt Harmsen.



De motie leek een krappe meerderheid te behalen, maar omdat een VVD'er afwezig was, bleef de stemming onbeslist. Op 18 april is er wederom een stemming gepland.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: