‘Doodziek’ van de benzinepomp waar geen auto meer langsrijdt

De reconstructie van de N271 door het Limburgse Plasmolen doet pomphouder Theo van den Berg pijn. Hij heeft klanten die, als ze zich aan de officiële omleidingsroutes houden, liefst 14 kilometer moeten omrijden om bij hem te komen tanken. ,,Afsluitingen als deze zijn vreselijk.”



Voor dorpsbewoners en vooral horecaondernemers is de afsluiting van de Rijksweg zeker vervelend, maar met het tankstation dat zijn vader negentig jaar geleden al opende langs de Limburgse noord-zuidader is al wekenlang gewoon geen droog brood meer te verdienen.



,,We zijn er doodziek van”, zegt Van den Berg, wiens zoon Emiel de zaak inmiddels runt, maar die bijna dagelijks nog op het bedrijf in Plasmolen te vinden is. ,,Misschien dat we nu nog 10 procent van de brandstof verkopen die we normaal omzetten, en de shop blijft ook leeg. Niemand komt meer sigaretten kopen.”



,,Vanuit het zuiden zijn we niet bereikbaar. En vanuit het noorden moeten klanten eerst bij een wegblokkade aangeven dat ze bij ons moeten zijn, en vervolgens via een weg vol modder over het terrein van voormalig Hotel De Plasmolen naar ons toe. Veel vaste klanten doen dat echt niet. Sommigen hangen huilend aan de lijn, zijn hier te oud voor en gaan ook niet op zoek naar de sluipweggetjes.”



De Rijksweg tussen Mook en Milsbeek wordt tot in oktober verkeersveiliger gemaakt en aantrekkelijker voor toeristen. Via omwegen en tijdelijke paden is elk huis en bedrijf steeds bereikbaar, maar sommige periodes is de N271 zijn karakter van doorgaande weg even helemaal kwijt. Zoals tot eind april, en daarna nog vrijwel de hele maand juni.



Garage Van den Berg bijt, wat bereikbaarheid betreft, nu door het zuurste stukje van de appel heen, zegt Marcel Vrancken van aannemersbedrijf Heijmans, dat de weg nu aanpakt. ,,Zeker voor tankstations zijn afsluitingen als deze vreselijk”, zegt hij. ,,Deze fase doet het meest pijn.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: