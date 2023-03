Riane en Bart zijn klaar met het geluid van gierende wieken: Er komt er nog een van 235 meter bij

Gek worden Riane Gigengack en haar man Bart Dalhuisen uit Oosterhout ervan. Dag in dag uit horen ze in hun woning het geluid van een windturbine. Op loopafstand staan zes windmolens van 150 meter hoog en binnenkort komen er mogelijk nog twee van 235 meter hoog bij. "Ons woongenot is naar de knoppen."



Als Riane door haar achtertuin loopt, hoort ze het geluid van de zwiepende wieken van de windturbines. "Hemelsbreed staan er zes windmolens op 264 meter van onze woning. Als er maar een beetje wind staat, hoor je het binnen en dat wordt 's nachts niet minder", zegt ze tegen Hart van Nederland.



Riane en Bert zijn 30 jaar geleden op verzoek van de gemeente op de plek gaan wonen. Ze bezitten kermisattracties en een oliebollenkraam, en de gemeente gaf dit buitengebied aan zodat ze hun voertuigen kwijt kunnen.



Op 4 april wordt tijdens de raadsvergadering beslist of er nog twee nieuwe windturbines van 235 meter hoog bij komen. Riane en Bart houden rekening met het slechtste scenario:



Tot grote verbazing van Riane en Bart worden 15 jaar nadat de twee er zijn gaan wonen, vlakbij zes windmolens gebouwd. "Wij zijn uit de vergunning gelaten, die wij in bezit hebben. Daarin staat namelijk dat er windmolens zijn gekomen op een bedrijventerrein, maar dit is een bewoond bedrijventerrein", laat Bart weten.



Energiemaatschappij Eneco werkt sinds 2019 aan de plannen voor de twee windtribunes, die ze samen met de gemeente uitwerkt. "Bij de ontwikkeling van de plannen voor de turbines is zorgvuldig te werk gegaan met onder meer diverse onderzoeken, informatieavonden en een omgevingsdialoog met onder meer omwonenden en belangenorganisaties", aldus Eneco in een schriftelijke reactie.



De gemeente Oosterhout laat via een schriftelijke reactie onderstaande weten aan Hart van Nederland:



Reactie gemeente Oosterhout

[...] Meneer en mevrouw Gigengack-Dolhuizen hebben een bedrijf en bedrijfswoning op het industrieterrein Weststad. Deze woning ligt op een geluidsgezoneerd industrieterrein. Dit betekent dat bedrijfswoningen daar niet beschermd worden tegen geluidsoverlast, omdat er op een industrieterrein door bedrijfsactiviteiten altijd sprake is van geluid.



Er is echter wel gekeken naar de gevolgen van de windmolens op deze woning. De bdrijfswoning ligt op 730 meter afstand van de dichtstbijzijnde geplande windmolen. De geluidsbelasting van deze woning ligt onder de geluidsnorm voor windmolens. Hier wordt dus aan voldaan.[...]

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: