Stop je telefoon maar in een zakje: docent bedenkt oplossing voor telefoonverslaving in klas

Voor veel leraren zijn telefoons in de klas een dagelijkse stoorzender. Ook Engels-leraar Hozan Hussaini uit Pijnacker vindt het frustrerend. Om die reden bedacht hij samen met vriend en ondernemer Erman 't Zakkie, een telefoonzakje dat tijdens de les alle signalen blokkeert.



Al langere tijd liep docent Hozan tegen het probleem aan dat leerlingen afgeleid raken door de talloze prikkels die ze op hun telefoon ontvangen. "Veel leerlingen lijken verslaafd aan hun telefoon en gebruiken deze voortdurend om op sociale media te scrollen of om foto's en video's te maken van docenten en medeleerlingen", legt hij uit aan Hart van Nederland.



Mededocent Gertjan beaamt dat probleem. "Het telefoongebruik in de klas is ongekend hoog. Ook is er vaak sprake van ongewenst film en fotogebruik."



Wat vinden de leerlingen er eigenlijk van dat ze hun telefoon in een zakje moeten doen?



"Docenten vinden het frustrerend om politieagent te spelen en steeds weer te moeten vragen om de telefoon weg te stoppen. Leerlingen stoppen hun telefoon soms stiekem in hun zak, maar hebben de neiging om er toch op te kijken wanneer er een melding of trilling is", zegt Hozan.



Het telefoonzakje zorgt ervoor dat berichten, oproepen en andere meldingen niet aankomen. En toch even snel kijken als de docent even niet kijkt, zit er ook niet in. "De klittenbandsluiting zorgt er voor dat leerlingen niet stiekem hun telefoon uit het zakje kunnen halen zonder opgemerkt te worden", legt medebedenker Erman uit.



Volgens docent Hozan is het telefoongebruik onder jongeren een groot probleem. Minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs onderzoekt momenteel of een algemeen telefoonverbod mogelijk is en of deze daadwerkelijk zal helpen. Maar of dit daadwerkelijk de oplossing is, betwijfelen docenten. Het gaat de leraren vooral om een middenweg.

Reacties

S En het scheelt dat als ze dit zakje gebruiken dat ze einde van de dag sowieso geen batterij meer hebben om afgeleid te zijn. Een telefoon die netwerk zoekt, verbruikt vele male meer.



Dus misschien toch maar even op vliegtuigmodus zetten. Maar dan hoeft het zakje ook niet meer natuurlijk.



Al is het wel een mooie tool om die modus te verplichten.

