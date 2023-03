Amerikaanse snelheidsduivel "wist niet dat snelheidslimiet in Canada in km/u wordt aangegeven"

De politie van Ontario, Canada, heeft vorige week een Amerikaanse autobestuurder aan de kant gezet die werd betrapt toen hij meer dan 60 kilometer per uur te hard reed. Zijn excuus? De Amerikaan wist naar eigen niet dat de snelheidslimiet in buurland Canada niet in mijl per uur maar in kilometer per uur wordt aangegeven.



De bestuurder uit New York reed in Ontario bijna het dubbele van de maximumsnelheid. Politiecommissaris Kevin Westhead vertelde aan CTV News Toronto dat de snelheidsduivel rond 15u15 aan de kant werd gezet nabij Niagara Falls, ongeveer 10 minuten rijden van de grensovergang Rainbow Bridge.



De maximumsnelheid in dit gebied is 80 kilometer per uur. De 52-jarige bestuurder zou betrapt zijn op een snelheid van 142 kilometer per uur, aldus de politie. «De chauffeur besefte kennelijk niet dat de snelheidslimiet hier in km/u staat aangegeven», aldus Westhead. «Maar als je 142 [kilometer per uur] omrekent naar mijlen, is dat nog steeds 90 mijl per uur.»



Er zou op dat moment ook een passagier van ongeveer 10 jaar oud in het voertuig gezeten hebben.



De politie van Ontario nam het voertuig van de bestuurder 14 dagen in beslag en zijn rijbewijs werd voor 30 dagen geschorst.



«Het is een ongelukkige plek. Ik weet dat er veel Amerikanen komen, vooral net over de watervallen van Buffalo, maar de nieuwe voertuigen van tegenwoordig kunnen perfect schakelen tussen kilometers en mijlen», zei Westhead nog. «Er is echt geen excuus voor die buitensporige snelheid. Ik bedoel, het was gewoon gestoord.»

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: