RTL heeft na 14 maanden geen idee wanneer ITV-onderzoek klaar is

RTL heeft, veertien maanden na de onthullingen over het programma The Voice, nog geen idee wanneer het onderzoek van producent ITV klaar is. Dat laat een woordvoerder van RTL weten. "We hebben nog niets gehoord over een mogelijk communicatiemoment", aldus RTL. Het bedrijf vindt dat het onderzoek "inderdaad lang duurt. We vertrouwen erop dat als het moment daar is, wij van ITV volledige inzage krijgen in de uitkomsten van het onderzoek". Het Openbaar Ministerie rondde deze week wel de eerste fase van zijn onderzoek naar de misstanden bij The Voice af. Het maakte bekend dat bandleider Jeroen Rietbergen en coach Ali B vervolgd worden voor grensoverschrijdend gedrag. Maar het externe onderzoek dat producent ITV direct na de onthullingen in januari 2022 instelde, wil nog niet vlotten. ITV kan niet zeggen hoelang het nog duurt voordat het onderzoek is afgerond of in welk stadium het zich bevindt. Ook Van Doorne, het bureau dat door ITV is ingehuurd voor het onderzoek, kan naar eigen zeggen niets melden over de voortgang. In februari 2022 meldde Van Doorne "al een gedetailleerd beeld" te hebben gekregen van wat er gebeurd was bij de RTL4-talentenjacht. Maar sindsdien hullen beide partijen zich in stilzwijgen. RTL laat zich nog niet uit over de vraag of The Voice ooit kan terugkeren op televisie. "Dat is een gesprek dat wij met ITV zullen voeren als de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke acties duidelijk zijn", aldus de woordvoerder van RTL.

Reacties

26-03-2023 23:58:48 Emmo

Als een onderzoek na veertien maanden nog niet klaar is, dan is het geen onderzoek maar een snurkpartij.

27-03-2023 00:17:30 HoLaHu

@Emmo : Dat ben ik met je eens. Dit onderzoek had al veel eerder afgerond moeten zijn. Ik neem aan dat het feit van zoveel bekende ( én rijke) Nederlanders er een rol in speelt.

27-03-2023 00:25:41 Grouse

Ik vermoed dat er heel lang niets aan is gedaan.

Het nieuwtje is eraf en zolang het "onderzoek" loopt, loopt ook te teller. Kassa dus.

