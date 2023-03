Beer van een vent: Man neemt het op tegen grizzlybeer om vriend te redden

Kendall Cummings is met drie worstelteamgenoten in de bossen van Wyoming in de Verenigde Staten als hij oog in oog komt te staan met een grizzlybeer.

Brady Lowry, een van Cummings’ vrienden, waarschuwt nog voor een berg berenkak. Helaas komt die waarschuwing te laat.



De beer, die ongeveer 225 kilogram kan wegen, grijpt Lowry bij de lurven en gooit hem zo’n twaalf meter ver weg. Het dier blijft in de lucht om zich heen slaan, terwijl Lowry steeds verder rolt.



Dit laat Cummings niet gebeuren. Met een achtergrond in worstelen laat hij zich niet tegenhouden en springt in de bres voor zijn vriend. Eerst probeert hij de grizzlybeer af te leiden door tegen het grote dier te schreeuwen. In de tussentijd heeft de beer Lowry tegen een boom aangeklemd. Wanneer Cummings doorheeft dat zijn stem niet afschrikkend genoeg is, besluit hij te gaan voor het echte werk. Hij springt op de rug van de beer om zijn vriend vrij te krijgen uit de greep.



Vervolgens zet Cummings het op een lopen. Het duurt maar een paar seconden of de beer heeft hem al ingehaald. Het dier springt bovenop hem, bijt en slaat erop los.



Wat Cummings daarna besluit te doen, werkt. Hij doet alsof hij dood is. Ondertussen heeft Lowry de hulpdiensten kunnen inschakelen en zijn twee vrienden ingelicht. Uiteindelijk verliest de grizzlybeer zijn interesse en strompelt weg van Cummings gehavende lichaam. Hij is meermaals in zijn hoofd gebeten.



De jonge man wordt door een helikopter opgehaald en naar een traumacentrum in Billings, Montana, gebracht voor operaties aan zijn hoofd. Lowry, die zijn arm heeft gebroken, gaat met de ambulance naar een ander ziekenhuis. Uiteindelijk worden de twee herenigd in het traumacentrum van Billings. “Ik kan niet eens uitdrukken hoe dankbaar ik ben”, vertelt Lowry aan Cowboy State Daily. “Ik ben hem alles verschuldigd.”

Reacties

26-03-2023 13:06:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.464

OTindex: 84.898

het verhaal hier is wel iets anders, maar een beer die op je schedel kauwt lijkt me toch geen lolletje.. Dapper om je vriend zo te helpen, en een geluk dat ze het overleeft hebben

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: