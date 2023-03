Te Haags: Robert-Jan werd niet aangenomen om zijn accent

Robert-Jan zag het helemaal zitten, een nieuwe baan bij een uitvaartorganisatie in Terneuzen. De 48-jarige Hagenaar woont al jaren met plezier in Zeeland en heeft ervaring in de uitvaartbranche. Helaas werd hij niet aangenomen, de reden? Hij had een te Haags accent. Wat zegt een accent over iemand?



Robert-Jan Habich windt zich er nog enorm over op. Na een positief sollicitatiegesprek bij een Zeeuwse uitvaartonderneming kreeg hij een teleurstellend bericht: hij was niet aangenomen omdat hij te Haags klonk. "Dit is toch puur discriminatie?", zegt hij tegen Editie NL. "Ik kookte van woede." De Hagenaar woont al 17 jaar in Zeeland. "Ik heb hier heel veel gewerkt, bij veel verschillende bedrijven en ik heb er nog nooit problemen door ondervonden. Iedereen deed altijd normaal tegen me."



Na zijn afwijzing maakte hij melding van discriminatie bij Anti Discriminatie Zeeland. "Zij hebben me goed ondersteund." Het bedrijf heeft uiteindelijk excuses aangeboden. "Ik hoop dat veel mensen hier iets van leren. Accenten moeten gewoon als normaal worden gezien. Ik ben een Nederlander en ik mag niet worden gediscrimineerd vanwege mijn accent. Zo ben ik nu eenmaal geboren, ik ben er nog steeds pissig over."



Toch kan een accent veel invloed hebben over hoe iemand wordt beoordeeld. Volgens Pacelle van Goethem, spraak-, taal- en stempatholoog, wordt de eerste indruk die we van iemand hebben vaak beïnvloed door iemands accent.



"Wanneer we iemand beoordelen, speelt accent altijd een rol", zegt ze tegen Editie NL. "Zuidelijke accenten worden geassocieerd met gezelligheid, terwijl Randstedelijke accenten vaak hard en volks klinken."



Wat doorgaans als een 'normaal' accent wordt gezien, is dat wat er te horen is in de media. "Maar in de media verandert de norm ook in de loop der jaren. Het Polygoonjournaal klonk anders dan het nieuws van vandaag met Rob Trip, dus wat dat betreft verandert ook wat we als 'normaal' ervaren."



En het 'normaal' kan juist ook een afstand creëren. "Alles wat anders klinkt dan het accent van Rob Trip klinkt als dichterbij. Maar dit kan ook nadelen hebben." Want als je een accent weghaalt uit de plek waar het gesproken wordt, door bijvoorbeeld en Hagenaar in Zeeland neer te zetten, dan kan het juist een nog grotere afstand creëren.



"Dat accent klinkt niet als 'het normaal' dat in de media wordt gesproken en het klinkt niet zoals de Zeeuwen spreken. Je klinkt dan niet neutraal en niet 'zoals wij', maar ik vind het wel ver gaan om iemand hierom niet aan te nemen."

Reacties

26-03-2023 10:45:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.800

OTindex: 28.176

Het gaat om de aard van die baan. Voor een gewoon medewerker gelden wat mij betreft andere eisen dan aan een voorspreker.

26-03-2023 13:23:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.047

OTindex: 90.554

@Emmo : Ik denk ook dat hier het probleem ligt. Dat de functie dusdanig is dat er veel gesproken moet worden.

