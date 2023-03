Vijfhonderd euro komt te laat uit flappentap, man uit de rij doet alsof hij pint en neemt het geld mee

Een man die vijfhonderd euro van een ander meenam bij een pinautomaat in Beek en Donk wordt gezocht door de politie. Hij deed dat nadat iemand anders bij de flappentap had gepind.



Deze man merkte echter dat zijn geld niet uit de muur kwam en belde direct de bank. Die gaf aan dat het geld 17 seconden later uit de automaat was gekomen. Ondertussen zag de man die achter hem in rij stond het geld wél verschijnen.



,,Op camerabeelden is te zien dat deze man doet alsof hij zijn pinpas gebruikt en vervolgens de 500 euro die aangever had proberen te pinnen uit de geldautomaat pakt en deze meeneemt”, meldt de politie. ,,Volgens de aangever reed de man die achter hem stond in een personenauto van het merk Audi.”



De politie zegt duidelijke beelden te hebben van de man, die daarop de vijfhonderd euro meeneemt. In overleg met het Openbaar Ministerie toont de politie deze beelden geblurd op haar site. Als de verdachte zich niet binnen twee weken meldt, publiceert de politie de beelden wél scherp. ,,Wij vragen de verdachte zich vrijwillig te komen melden.”

