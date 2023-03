Op Goeree-Overflakkee zijn homo’s niet welkom: Oranjevereniging verbiedt kranslegging op 4 mei

De homo- en lesbiennegemeenschap op Goeree-Overflakkee mag geen bloemstuk plaatsen voor dodenherdenking op 4 mei op de begraafplaats in het dorp Nieuwe-Tonge. “Het dorp is er niet klaar voor”, aldus oranjevereniging Ring van Oranje die de ceremonie organiseert.



Voorzitter Sam Fish (31) van de stichting Gay op Flakkee legt jaarlijks een bloemstuk in Middelharnis op 4 mei. “We hebben steeds meer vrijwilligers en willen daarom op meer plekken op het eiland ook ons steentje bijdragen. Daarom belde ik de voorzitter van de oranjevereniging in Nieuwe-Tonge. Ik kreeg te horen dat het bestuur wel voor was, maar dat het bang was dat Nieuwe-Tonge er niet klaar voor was. Besloten was dat wij geen bloemstuk mochten leggen tijdens de dodenherdenking.”



“Ze hoeven niet bang te zijn dat we met vlaggen en dragqueens komen, hoor. Wij zijn gewone mensen en willen aandacht geven aan de ook omgebrachte homo’s, lesbiennes en andere leden van de lhbt+-gemeenschap”, legt Fish uit aan het AD.



Voorzitter Karolien Jordaan van de oranjevereniging legt uit: “Wij denken dat Nieuwe-Tonge er niet klaar voor is. De dorpsraad, de gemeente, de oranjevereniging en de veteranen leggen een krans. En na 80 jaar wil opeens Gay op Flakkee ook een krans leggen?” Ze wijst erop dat de strenggelovige bewoners niks moeten hebben van mensen die 'anders' zijn. “Ik heb geen zin om nu het goed gaat alles in de war te laten schoppen. Ik heb voor iedereen respect maar ik vind ook dat ze dat voor ons moeten hebben”, aldus de aartsconservatieve Jordaan.



Burgemeester Ada Grootenboer zegt het belangrijk te vinden dat 'er ruimte voor is om een groep slachtoffers te herdenken over wie lang gezwegen werd: de homovervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog'. Ze is hierover met de oranjevereniging in gesprek.

Reacties

Ze zeggen dus eigenlijk... flikker op!

En dat in 2023!



Het is dus geen dodenherdenking voor de gevallenen die anders zijn. Triest. Dit is pure discriminatie. Goh, dus homo's mogen wel hun leven opofferen tijdens de oorlog in gevecht of door opgepakt te worden, maar zij mogen niet herdacht worden, stelletje ****** zijn het.En dat in 2023!Het is dus geen dodenherdenking voor de gevallenen die anders zijn. Triest. Dit is pure discriminatie.

