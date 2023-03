Roy (18 jaar) heeft alle rijbewijzen

Roy Speelziek uit Aalten is de eerste 18-jarige die in zo'n korte tijd alle rijbewijzen gehaald heeft. Zijn brommer- en trekker rijbewijs haalde hij al op zijn zestiende en zijn autorijbewijs op 17-jarige leeftijd. Nu hij net achttien is geworden heeft hij in vier dagen zijn bus, vrachtwagen, vrachtwagen aanhanger en motorrijbewijs gehaald.

Roy is er trots op dat zijn rijbewijspasje nu volledig gevuld is. "Ik mag rijden met elk voertuig dat er staat. Ik zou geen voertuig niet mogen rijden." Het volle pasje is mede te danken aan zijn vader en opa, die beiden een rijschool hebben en Roy les gaven.



"Mijn vader kwam met het geniale idee om op ons achttiende alle rijbewijzen te halen. Zo gezegd, zo gedaan." Van alle voertuigen rijdt Roy het liefst in een touringcar. "Je mag daarin mensen vervoeren en het is zo anders sturen. Het is vooral leuk omdat je dan mag rijden in zo'n groot voertuig."

Reacties

24-03-2023 12:39:40 MIADIA

wat een heerlijke enthousiaste opmerking wat een heerlijke enthousiaste opmerking

