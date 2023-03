Koppel verbergt lichaam van zoon achter muur, maar beweert dat hij wegliep

Op 25 februari stapten de Amerikaanse Amber-Leah Valentine en haar echtgenoot Jon Imes, beiden 41, naar de politie omdat hun 16-jarige zoon spoorloos was verdwenen. Maar enkele dagen later deden agenten een gruwelijke ontdekking.



Een aantal dagen nadat Amber-Leah en Jon naar de politie waren gegaan, troffen agenten na een oproep naast de weg een lichaam aan. Het was gewikkeld in een deken. De locatie waar het lichaam werd gevonden, bleek niet zo ver te zijn van van het huis van Amber-Leah en Jon.



Amber-Leah ging dan ook snel door de knieƫn en gaf toe dat zij en haar echtgenoot gelogen hadden over de verdwijning van hun zoon. Op het moment dat ze hem als vermist opgaven, was hij al dood, zei ze. Het koppel had het lichaam zelf achter de muur gedumpt.



De twee werden gearresteerd, maar wat er exact gebeurd is, is nog niet geweten. Het onderzoek loopt.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: