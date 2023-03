Kwade bestuurder zweert duizenden euro’s te besteden om boete van 100 pond aan te vechten

Een woedende bestuurder is bereid duizenden aan juridische kosten te betalen om een parkeerboete van 100 pond, die hij in een winkelcentrum heeft gekregen, ongedaan te maken.



Lawrence Carnie heeft gezworen alles te doen wat nodig is om de aanklacht te verslaan nadat parkeerbedrijf Nexus hem ervan beschuldigde zijn auto in juni vorig jaar 23 uur lang in het Tower Retail Park in Crayford te hebben achtergelaten.



De 58-jarige beweert dat hij slechts 30 minuten op de parkeerplaats is gebleven en ging aanvankelijk in beroep tegen de boete, maar die werd afgewezen door de onafhankelijke arbiter Parking On Private Land Appeals (POPLA).



Hij legde zijn zaak vervolgens voor aan de British Parking Association (BPA), die een onderzoek instelde naar de beweringen van Lawrence, maar tot dezelfde conclusie kwam.

