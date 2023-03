Catch Me If You Can-meesteroplichter hield ook jou voor het lapje

De grootste oplichter uit de popcultuur heeft ons opgelicht waar we bij stonden. Dat is de conclusie uit een verhaal van The New York Post over meesteroplichter Frank Abagnale Jr. Hij werd bekend omdat zijn leven uit leugens bestond, maar nu blijkt juist dat verhaal van leugens aan elkaar te hangen.Als je de naam Frank Abagnale Jr. weleens gehoord hebt, is dat waarschijnlijk met dank aan de blockbuster Catch Me If You Can (2002). In die film speelt Leonardo DiCaprio meesteroplichter Frank die zich tussen zijn 16de en 21ste voordeed als chirurg, universitair docent, advocaat en piloot . En daarmee naar eigen zeggen 2,5 miljoen dollar aan valse cheques opstreek.Maar wat is er eigenlijk waar van dat verhaal? Lang niet alles; concludeert Abby Ellin in The New York Post. Frank Abagnale Jr. heeft zelf nooit een geheim gemaakt van zijn 'ongelooflijke' verhaal. Hij hield praatjes, kwam opdraven in talkshows en schreef een best-seller. De film over zijn leven en hoe één rechercheur er zijn levenswerk van maakte om hem op te sporen, is vandaag de dag nog mateloos populair.Zelfs de afloop van zijn oplichterstour leverde een serie op. White Colar is losjes gebaseerd op zijn verhaal en gaat verder waar de film stopt. Met Abagnale die in dienst gaat bij de FBI omdat ze hem liever 'inside pissing out' hebben dan 'outside pissing in'.Toch kun je in zijn verhaal nog behoorlijk wat gaten schieten, toont Ellin. Oud-strafrecht docent William Toney en criticus Jim Keith besloten samen op zoek te gaan naar bewijs om het verhaal van Abagnale na te trekken. Keith woonde in 1981 een praatje van de oplichter bij, maar geloofde er geen snars van. Samen bouwden ze een dossier op van 87 pagina's aan bewijs.Maar een fractie van zijn verhaal is echt gebeurd. Hoewel Frank Abagnale Jr. zich echt voordeed als piloot, de gevangenis ontvluchtte en cheques vervalste, is de rest een leugen. Volgens het duo zijn de impersonaties van universitair leraar, advocaat en een lid van een senaatscommissie nooit gebeurd. Sterker nog: hij zat het merendeel van de tijd in de gevangenis. Dus Abagnale Jr. kon helemaal niet 2,5 miljoen aan cheques cashen.Van rechtsdocumenten tot brieven van vliegmaatschappijen. Van brieven van universiteiten en de Amerikaanse overheid tot krantenknipsels. Uit de documenten valt volgens Toney en Keith maar één conclusie te trekken: 'the fraud, is a fraud'.