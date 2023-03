Sjoemelchauffeur moet 37.000 euro betalen na misbruik tankpas

Een dieseldiefstal is een chauffeur van een transportbedrijf op Schiphol duur komen te staan. In een kleine vier maanden tijd liet de man anderen ruim 12.000 liter diesel tanken met een bedrijfspas van zijn werkgever. De chauffeur verliest zijn baan, en moet 37.000 euro aan schadevergoedingen betalen.



Dat blijkt uit een onlangs openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.



De man trad begin vorig jaar als chauffeur in dienst bij Bos Logistics op Schiphol, een transportonderneming met 275 vrachtwagens. In juli rees het vermoeden dat de kersverse werknemer sjoemelde met de bedrijfs-tankpassen. Daarop liet zijn werkgever hem volgen door twee bedrijfsrechercheurs.



Op 20 juli zagen de rechercheurs hoe de man na een tankbeurt van zijn bedrijfsauto nog eens drie andere auto's achter zich voltankte met hetzelfde vulpistool. Een dag later ontsloeg het bedrijf de chauffeur op staande voet wegens brandstofdiefstal.



En daarbij bleef het niet. Het transportbedrijf deed ook aangifte tegen de man, liet beslag bij hem leggen en stapte naar de rechter om de schade te verhalen.



Dat resulteerde in een vette schadeclaim; uit het werkrooster, tankpasdata en gegevens uit de boordcomputer van de bedrijfsauto's kon de werkgever namelijk berekenen dat de chauffeur tussen 26 maart en 12 juni illegaal ruim 12.000 liter diesel had getankt. Waarde: ruim 24.000 euro.



Ook eiste het transportbedrijf dat de man ruim 7000 euro aan kosten voor het ingeschakelde recherchebureau zou betalen.



De ontslagen chauffeur betwistte dat hij de tankpassen van zijn werkgever onrechtmatig had gebruikt, en betoogde dat de schadeclaim nergens op sloeg. De tankpassen zouden door het bedrijf op kantoor worden bewaard en door alle werknemers worden gebruikt, waardoor niet duidelijk zou zijn wie, wat, wanneer en hoeveel had getankt.



De rechter is niet onder de indruk van dat verweer, blijkt uit een afgelopen woensdag in Haarlem uitgesproken vonnis. "De gedaagde heeft zijn betwisting op geen enkele manier onderbouwd", aldus de uitspraak. "De rechtbank acht zijn betwisting in het licht van de door Bos aangedragen bewijzen inclusief de foto's bovendien ongeloofwaardig."



Dat betekent dat de chauffeur zijn voormalige werkgever 31.345,68 euro aan schade moet vergoeden. Ook moet hij opdraaien voor ruim 1.700 euro aan kosten van de beslaglegging, en bijna 3.700 euro aan proceskosten van het transportbedrijf. Nog even los van zijn eigen advocaatkosten moet hij in totaal dus zo'n 37.000 euro betalen.

Wie het onderste uit de kan wil hebben krijgt het deksel op zijn neus. Auw!

