Eusebiuskerk maakt geschiedenis: eerste kerk ter wereld met waterstofgas

De Eusebiuskerk in Arnhem wil de meest duurzame kerk van de wereld worden. Daarvoor moet de Eusebius af van fossiele brandstoffen voor het verwarmen. Studenten onderzoeken daarom hoe de kerk met waterstofgas verwarmd kan worden, waarmee de 'Eus' meteen een laboratorium wordt voor verduurzaming van monumenten.

De kerk is een samenwerkingsverband begonnen met de HAN - University of Applied Sciences. "Ik ben wel eens eerder in de Eusebiuskerk geweest," zegt studente Anne van Blitterswijk van de HAN. "Maar nu kijk ik er toch met andere ogen naar. We gaan hier echt iets bijzonders realiseren en dat is gewoon heel erg leuk."



"Ja dit is echt heel erg spannend," zegt Meike Verhagen, Directeur Stichting Eusebius Arnhem. "We zijn het eerste landelijke waterstof laboratorium geworden in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Een erg feestelijk moment."

Om de Eusebius klimaatneutraal te maken wordt er in de kerk een heus waterstoflab geopend. "Een livinglab", vult Tom Spanjaard van de HAN aan. "Dat betekent dat onderzoekers, studenten en bedrijven in de praktijk gaan uitvinden hoe je waterstof op zo'n unieke plek kan toepassen."

"Wat je zult zien," zegt Verhagen. "Is dat er met regelmaat studenten op bezoek komen, die letterlijk zo hoog mogelijk in de kerk klimmen om onze heaters te bekijken." Want die heaters draaien nog op aardgas.

De eerste stap voor verduurzaming van de kerk was in 2019 de aanleg van vloerverwarming en aansluiting op stadswarmte. De volgende stap is dus de aanpak van alle 33 bestaande gasverwarmers in de kerk. "Dat is beter, want bij waterstof komt geen CO2 vrij," aldus Anne van Blitterswijk.



Dat het klimaatneutraal maken van een oude kerk als de Eusebius geen eenvoudig klusje is, blijkt uit de lijst met voorwaarden waar studenten allemaal op moeten letten.

"De akoestiek moet behouden blijven. We willen niet overal van die lelijke heaters, want het moet wel mooi blijven. De heaters worden 7 meter lang. En daarnaast kijken we natuurlijk ook nog naar de veiligheid."

Want, zo legt de studente uit: "Waterstofgas vervliegt makkelijk. In deze kerk heb je van die hele mooie bogen en daar kan waterstof best wel makkelijk samenkomen. We willen absoluut niet dat er met een kleine ontsteking brand ontstaat. Een nadeel is ook dat je waterstofgas niet ruikt en het ook niet ziet branden. We moeten dus heel veel sensoren plaatsen."

De Eusebiuskerk hoopt met het project een voorbeeld te worden voor de aanpak van andere kerken en monumentale gebouwen. "Als het hier kan in een Middeleeuwse kerk van 500 jaar oud, dan kan het overal," aldus Meike Verhagen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: