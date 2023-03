Voortaan tot 22 jaar celstraf voor regelen kindhuwelijk in Mexico

Voor het regelen van een kindhuwelijk kun je in Mexico voortaan 22 jaar cel krijgen. De Senaat in het land heeft een wet goedgekeurd die moet voorkomen dat kinderen worden uitgehuwelijkt. Dat gebeurt nog dagelijks in het Midden-Amerikaanse land.



Het uithuwelijken van kinderen is sinds maart 2019 al verboden in Mexico. De organisatie Save the Children meldde vorig jaar dat ondanks het verbod nog altijd 1 op de 100 meisjes tussen 12 en 14 jaar worden uitgehuwelijkt. Vooral in bepaalde inheemse en afro-Mexicaanse gemeenschappen zou het nog veel voorkomen. Soms zouden er zelfs kinderen worden verkocht om schulden af te lossen.



Bruidschat betaald

Volgens het nationale bureau voor de statistiek in Mexico (Inegi) trouwden in 2021 326.000 Mexicaanse vrouwen tegen hun wil. In 193.000 gevallen is er een bruidschat betaald in ruil voor een gearrangeerd huwelijk. Vaak gaat het hierbij om minderjarigen. "Deze praktijken schenden de belangen van kinderen en zijn een aantasting van de grondrechten", zegt senator Olga Sánchez Cordero in de Spaanse krant El Pais.



De aanpassing in de Mexicaanse wet maakt de straffen bijna twee keer zo zwaar. Zo kunnen degenen die huwelijken van kinderen onder de 18 jaar afdwingen voortaan 12 tot 22 jaar cel krijgen. Ter vergelijking: in Nederland kunnen daders van huwelijkse dwang maximaal twee jaar cel krijgen. Volgens schattingen uit 2020 komt het in Nederland zo'n 250 keer per jaar voor.



De Mexicaanse Senaat stemde unaniem voor de strengere wet, die eerder al bekrachtigd was door de Mexicaanse Tweede Kamer. De wet, die ingaat als hij wordt gepubliceerd, bepaalt ook dat de straffen voor femicide (vrouwenmoord) een stuk hoger worden. Voor de moord op een vrouw die minderjarig is, zwanger of een handicap heeft, staan voortaan straffen tot 112 jaar cel. Dat was 70 jaar.

