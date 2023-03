Kentekencamera's in Assen werden opgehangen aan lantaarnpalen die aan vervanging toe waren. En dus zijn 4 camera's weer weg.

Auto’s en vrachtwagens kunnen op dit moment op verschillende plekken probleemloos het centrum van Assen inrijden, zonder bang te hoeven zijn voor een bekeuring. Vier kentekencamera’s zijn sinds kort verdwenen.Het viel centrumbewoner Pieter Bernds begin deze week ineens op. Er hing geen kentekenregistratiecamera meer aan de lantaarnpaal bij het regenboogzebrapad bij De Nieuwe Kolk. Deze camera houdt de Weierspoort in de gaten. De PostNL-bezorger reed een rondje om het centrum van de Drentse hoofdstad en ontdekte dat meer camera’s foetsie waren. „Je kunt dus fluitend de binnenstad inrijden, zonder dat je daar een boete voor krijgt”, zegt Bernds.En dat is juist niet de bedoeling. Amper drie maanden geleden werd de Asser binnenstad volgehangen met tien kentekencamera’s, als middel om voetgangersgebieden autoluw te maken en daardoor veiliger voor bezoekers. De plaatsing van deze camera’s ging gepaard met een feestelijk moment. Wethouder Bert Jan ten Oever klom hoogstpersoonlijk in een hoogwerker en hing de eerste camera aan de lichtmast bij De Nieuwe Kolk.Maar deze lichtmast was aan vervanging toe, zo blijkt nu. „Daarom moest de camera er ook weer af”, vertelt gemeentewoordvoerder Eddy Beuker. Hetzelfde gold voor de kentekencamera’s aan de Kerkstraat, Oude Molenstraat en het Mercuriusplein.Ook deze hingen aan lantaarnpalen die kennelijk op korte termijn vervangen moesten worden. „Dus ook hier zijn de camera’s weg. Het goede nieuws is dat ze niet gestolen zijn. Het slechte nieuws is dat hier tijdelijk geen cameracontrole is”, zegt Beuker.De gewiekste bestuurder kan dus op dit moment probleemloos naar de binnenstad sturen, zonder gesnapt te worden. Maar, zo waarschuwt de gemeente, zodra de nieuwe lichtmasten geplaatst worden, keren ook de camera’s snel weer terug. „Zoals het nu lijkt, hangen ze eind maart weer op hun plek”, zegt Beuker.De kentekencamera’s moeten zorgen voor een emissievrije binnenstad. Alleen op speciaal daarvoor aangewezen tijden, tussen 07.00 en 12.00 uur, is verkeer nog welkom in voetgangersgebied. Iedereen die buiten deze venstertijden door het centrum tuft, krijgt gegarandeerd een bekeuring van 159 euro. De kentekencamera’s missen namelijk niets.Hoe scherp het elektronische oog is, bleek ruim vijf jaar geleden bij een proef met een kentekencamera op de Brink. In de eerste maand werden meteen 1200 bestuurders op de bon geslingerd. Dat vond de gemeente iets te gortig. Om opnieuw een boeteregen te voorkomen, geldt op dit moment nog een gewenningsperiode. Eerst een waarschuwing, daarna een boete. Wanneer daadwerkelijk bekeurd gaat worden, is nog niet bekend. „Maar dat zal niet heel lang meer duren”, waarschuwt Beuker.