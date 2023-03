Boer Ger vindt doodgeschoten lammetje in Oud-Vossemeer: 'Kogel zat precies in hart'

In een weiland in het Zeeuwse Oud-Vossemeer is afgelopen week een lammetje doodgeschoten. Boer Ger Bovee trof het lammetje vrijdagmiddag aan. "Een vreemde situatie", vertelt hij aan Hart van Nederland.



Het lammetje lag in een wei bij natuurgebied Rammegors tussen Oud-Vossemeer en Sint-Philipsland. Toen Bovee de wond zag, dacht hij eerst dat het om een hondenbeet ging. Het gebeurt immers vaker dat honden zijn lammetjes te grazen nemen, met soms de dood als gevolg.



Maar toen hij de wond beter ging bekijken, bleek het om een schot te gaan. "Het was maar één gaatje", vertelt Bovee. Het is iets dat de boer nog niet eerder heeft meegemaakt. "Hij is doodgeschoten. De kogel zat precies in het hart", vertelt hij.



Boer Govee heeft de politie op de hoogte gesteld. "Voor hen was het ook heel duidelijk. Er is geen twijfel over mogelijk dat het een kogel was", vertelt hij. Govee tast in het duister over wie zoiets zou kunnen doen. "Misschien waren het spelende kinderen, maar dan niet zoals het hoort."



Sinds het incident is het onrustig op het weiland. "De moeder van het lam loopt naar haar jong te zoeken en te blèren", vertelt Bovee. Zaterdagavond heeft de boer de schapen naar een ander perceel verplaatst. Iets dichterbij huis, maar helemaal veilig is het niet. "Als er boze bedoelingen zijn, gaan ze verder." Het heeft niet alleen op de dieren indruk gemaakt, maar ook op Bovee zelf. "Het is ingrijpend, maar je moet doorgaan."



In deze tijd van het jaar staan er veel lammetjes in de wei. Boer Wim Meyers wist niet wat hij woensdagavond meemaakte, toen een van zijn schapen beviel van vijf lammetjes:



De politie liet zaterdag weten op zoek te zijn naar getuigen. Het lammetje werd neergeschoten op 16 of 17 maart in het weiland tussen Campweg en Zeedijk, meldden Wijkagenten Tholen-Steenbergen. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: