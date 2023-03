Peuter (1) overlijdt in VS aan overdosis fentanyl, ouders klagen Airbnb aan

Een Frans stel heeft Airbnb voor de rechter gedaagd nadat hun dochtertje Enora van anderhalf was overleden door een overdosis fentanyl. De drugs zouden in het Amerikaanse vakantiehuisje hebben gelegen dat de familie huurde.



De Fransen huurden in augustus 2021 een huis aan een meer in de plaats Wellington in Florida. Het gezin met vijf kinderen checkte in op 6 augustus. De volgende ochtend ging Enora een dutje doen, maar toen haar moeder bij haar ging kijken, werd de peuter niet wakker. Ze reageerde nergens meer op en was aan het schuimbekken.



Het meisje werd naar het ziekenhuis gebracht, waar de artsen haar dood verklaarden. "Toen hoorde ik: 'Enora is dood! Enora is dood', vertelt vader Boris Lavenir aan NBC News. Uit de autopsie bleek dat Enora een 'dodelijke hoeveelheid fentanyl' in haar bloed had.



Fentanyl is een zeer sterke pijnstiller waar miljoenen Amerikanen verslaafd aan zijn, met jaarlijks honderdduizenden doden tot gevolg.



Enora's ouders werden negatief getest op drugs. Ook zeggen ze tot de dood van hun dochter nog nooit van de drug fentanyl te hebben gehoord. Omdat het gezin het vakantiehuis sinds het inchecken niet had verlaten, kan het volgens de advocaat van de familie niet anders dan dat de peuter de drugs daar moet hebben gevonden.



"De blootstelling aan de drugs heeft honderd procent zeker in dat huisje plaatsgevonden", zei hij tegen Amerikaanse media. Een inwoner uit de buurt meldde dat er twee nachten voor de aankomst van de familie 'een groot feest' gaande was in het vakantieverblijf. Daar zouden verschillende illegale middelen gebruikt zijn.



De familie daagt nu Airbnb, de verhuurder én de vorige huurder van het vakantiehuis voor de rechter. De advocaten van de verhuurder en vorige huurder stellen dat de schuld bij de ouders zelf ligt. Ze hadden volgens hen beter op hun kind moeten letten.



Ook Airbnb vindt dat zij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de dood van de peuter omdat de vorige huurder het huis via een ander platform geboekt had.

Reacties

Al die rechtszaken brengen de peuter niet terug Zitten pijnstillers niet in een doosje en vind je daar de resten niet van?Al die rechtszaken brengen de peuter niet terug

