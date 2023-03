Tientallen uitvaarten te zien op YouTube: Dit wisten wij als familie echt niet

Tientallen uitvaarten van overleden mensen uit Twente waren maandenlang te zien op YouTube. Dat meldt dagblad Tubantia. Zonder dat de nabestaanden het wisten, waren de beelden voor iedereen te bekijken. Bij sommige video's was de overledene zelfs in beeld, zoals bij de uitvaart van de broer van Fred Latupeirissa uit Wierden. "Ik ben flabbergasted", vertelt hij tegen de krant.



Vol verbazing zagen de familieleden van Nelis Latupeirissa hun dierbare op het videoplatform. "Dit wisten wij als familie echt niet", vertelt Fred tegen Tubantia. "Ik ben verbaasd dat hier opnames van zijn en dat iedereen ze kan bekijken. Ik moet dit bespreken met mijn familie. Ik weet niet of we dit willen, zo openbaar op internet", aldus Fred.



Volgens hem is er geen toestemming gevraagd om de beelden van de uitvaart te publiceren. Fred besloot koster Jan Hoogenkamp van Het Centrum in Nijverdal te bellen, die de video daarna meteen op verborgen heeft gezet. "Niet alle familieleden bleken even blij met het openbare karakter van de livestream. Nu kun je de uitvaart nog wel kijken, maar alleen als je de link hebt", zegt Hoogenkamp tegen Tubantia.



Ook Martin Jonker uit Almelo kon de uitvaart van zijn vrouw Marian online tegen zijn verwachting terugvinden. "Of wij op de hoogte waren van een livestream? Nee, zeer zeker niet", vertelt hij tegen Tubantia. "Mij is verteld dat ze een opname zouden maken en dat ik naderhand een code kreeg, zodat ik de video kon downloaden. De opname zou dan na dertig dagen weer verwijderd worden. Maar nu blijkt het dus op YouTube te staan."



"Normaal vragen kerken wel om toestemming van nabestaanden", legt Hoogenkamp uit. Toch noemt hij het 'een goede wake-upcall'. "We moeten dit beter in de gaten houden", stelt hij. Inmiddels zijn de opnames weggehaald of verborgen.



Niet iedereen vindt het erg dat de uitvaarten online te zien waren. "Het doet ons goed om te horen dat veel mensen de dienst live hebben gezien of terug hebben gekeken en dat ze het mooi vinden", zegt Ruby Braakman uit Daarlerveen over de uitvaart van haar vader tegen Tubantia. Hans Ooms uit Notter beaamt dat. "We kijken zelf veel en vaak naar de uitvaart van mijn schoonmoeder. Voor ons is het een mooie herinnering aan je dierbare."

