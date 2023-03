Witte babytijger bij vuilnis gedumpt in Athene, vecht voor haar leven

Griekse dierenartsen proberen het leven te redden van een drie maanden oude witte tijger. Het diertje werd gevonden bij het vuilnis buiten een dierentuin.Een schoonmaker vond de tijger en lichtte de dierentuin in. Het tijgerjong was extreem dun en uitgedroogd en verkeert 'in kritieke toestand'.Dierenartsen ontfermen zich nu over de jonge tijger. Ze hebben onder meer röntgenfoto's gemaakt en ontdekten dat de tijger zwakke botten heeft. "Waarschijnlijk heeft ze onvoldoende of verkeerd eten gehad. De tijger heeft een ernstig tekort aan vitamines en mineralen", zegt een van dierenartsen.Waarschijnlijk is de tijger het slachtoffer van illegale handel in wilde dieren. Die worden vanuit Azië en Afrika naar Europa gesmokkeld, de routes lopen dan door Griekenland. De directeur van de dierentuin waarschuwt: "Tijgers zijn geen huisdieren. Als ze als huisdier worden gehouden, worden ze uiteindelijk gedood of gedumpt."De handel in wilde dieren is volgens Interpol een 'miljardenbusiness'. Dat het om een tijger gaat, is wel bijzonder. Al is het volgens het hoofd van de Griekse dierenbescherming niet de eerste. "Meestal gaat het om kleinere dieren als slangen."De gevonden tijger wordt tijdelijk verzorgd in de dierentuin in Athene. Daar kan ze niet blijven, omdat er geen soortgenoten zitten. Als ze is opgeknapt, wordt ze waarschijnlijk naar een tijgeropvang gebracht.