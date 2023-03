14-jarige jongen gearresteerd wegens acht moorden

Mexico-Stad - De Mexicaanse autoriteiten hebben een 14-jarige jongen met de bijnaam "El Chapito" gearresteerd voor de drugsgerelateerde moord op acht mensen in de buurt van Mexico-Stad, zei de federale afdeling openbare veiligheid donderdag. De jongen reed naar verluidt op een motorfiets en opende het vuur op een gezin in Chimalhuacan, een voorstad van Mexico-Stad waar vooral mensen wonen met een laag inkomen.



Een andere man werd ook gearresteerd bij de moorden op 22 januari en zeven andere leden van de bende werden gearresteerd op beschuldiging van drugs.

De slachtoffers hielden op het moment van de aanval een feest in hun huis, waarbij ook vijf volwassenen en twee kinderen gewond raakten. Het was naar verluidt een verjaardagsfeestje.



De naam van de jongen werd niet vrijgegeven, maar zijn bijnaam - "Little Chapo" - is een duidelijke verwijzing naar de gevangengenomen drugsbaron Joaquin "El Chapo" Guzman. El Chapo zit sinds zijn veroordeling in 2019 een levenslange gevangenisstraf uit in een "supermax" maximaal beveiligde gevangenis in Colorado op beschuldigingen van onder meer drugshandel, witwassen van geld en wapengerelateerde misdrijven.

Het motief voor de moorden is niet openbaar gemaakt, maar drugsbendes in Mexico houden zich regelmatig bezig met ontvoeringen en contractmoorden. Ze vermoorden ook rivalen die drugs verkopen op hun grondgebied, of mensen die hen geld schuldig zijn.



Mexico is geen onbekende voor kindermoordenaars.



In 2010 arresteerden soldaten een 14-jarige jongen met de bijnaam "El Ponchis" die beweerde dat hij op 11-jarige leeftijd was ontvoerd en gedwongen was te werken voor het Cartel of the South Pacific, een tak van de versplinterde Beltran Leyva-bende. Hij zei dat hij had deelgenomen aan ten minste vier onthoofdingen.

Na zijn arrestatie vertelde de jongen, die door de autoriteiten alleen bij zijn voornaam, Edgar, werd geïdentificeerd, aan verslaggevers dat hij gedrogeerd was en bedreigd werd om de misdaden te plegen.



Ook donderdag zeiden aanklagers in de noordelijke grensstaat Sonora dat ze een vrouw hadden gearresteerd die in verband werd gebracht met maar liefst negen moorden in de grensstad Mexicali.



Het openbaar ministerie zei dat de vrouw openstaande aanhoudingsbevelen had voor twee moorden, maar dat ze genoemd was in zeven andere moordonderzoeken. Het bureau zei niet wat de mogelijke motieven voor die moorden zouden kunnen zijn.

Als je dit soort dingen leest, vraag je je af of er ook nog 'normale' mensen in Mexico leven

