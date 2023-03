Ko betrapt autodief op heterdaad: De navigatie stond al ingesteld op Polen

In de nacht van woensdag op donderdag werd Ko van de Sande uit Best opgeschrikt door het achteruitrijgeluid van zijn eigen auto. Een man had ingebroken in zijn auto en ging erin vandoor. Luttele minuten later werd de autodief aangehouden door de politie.De 59-jarige Van de Sande kijkt rond 03:20 uur uit zijn raam als hij de koplampen van zijn auto aan ziet staan: "Dan denk je verrek, wat gebeurt mij nou? Het was een hele vreemde gewaarwording", vertelt hij vrijdag aan Hart van Nederland. "Ik heb direct 112 gebeld, hierdoor kon de politie snel meehelpen om de dief te pakken te krijgen."Van de Sande weet precies hoe de dief in zijn auto is gekomen: "Tegenwoordig maken ze gebruik van het kopiëren van sleutels via een scanner. Dat kan alleen bij auto's waar geen sleutel voor nodig is om ze te openen", legt hij uit. Hoe de inbreker dat is gelukt, weet hij ook: "Ik slaap vlakbij waar mijn auto staat, dus de scanner heeft het signaal van mijn sleutel opgepikt waardoor de auto open te krijgen was."Nog voordat de inbreker de snelweg op kon rijden, liep hij tegen de lamp, vertelt Van de Sande: "Toevallig reed er een politieauto in de buurt die hem tegen kon houden, er bleek een Poolse man in mijn auto te zitten." Toen de politie navraag deed, kwam de man met een verzonnen verhaal: "Hij vertelde dat hij een werknemer van mij was en dat hij in mijn auto mocht rijden, complete onzin natuurlijk!"De Poolse autodief had een duidelijk doel: "De navigatie stond al ingesteld op de Poolse hoofdstad Warschau. Ik denk dat hij daar de auto wilde verkopen", aldus Van de Sande. "De KIA Sportage doet het blijkbaar goed in Polen, maar het is hem niet gelukt om daar te komen."Van de Sande is erg blij met het snelle handelen van de politie: "Het is wel grappig, want je hoort vaak dat de politie volgens burgers geen goed werk doet of ergens niet snel genoeg bij was. Bij mij waren ze super snel en hebben ze ervoor gezorgd dat ik mijn auto nu weer terug heb. Ik ben ze ontzettend dankbaar en ze verdienen echt de complimenten!"Op wat lichte schade bij het startsysteem na is de wagen van Van de Sande schadevrij. Hij gaat in het vervolg wel beter opletten waar hij zijn sleutels opbergt in huis.