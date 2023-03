Man kijkt kinderporno terwijl politie in zijn huis zoekt naar kinderporno

Een man uit Gainsville in de Amerikaanse staat Florida had wel heel veel lak aan de politie. Terwijl zijn huis door agenten werd doorzocht op kinderporno, keek hij onverstoord kinderporno.



De sheriff had een tip gekregen dat de 75-jarige man in kwestie kinderpornografie op zijn computer had staan. Ze besloten een huiszoekingsbevel te regelen en doorzochten zijn huis. "Terwijl agenten bezig waren met de huiszoeking, keek de man naar vijf afbeeldingen met kinderporno op zijn computer", schrijft de sferiff.



De man heeft na de huiszoeking zeven aanklachten op zijn naam, meldt WSBTV.com. Hij is gearresteerd en zit voorlopig achter de tralies. Hij kan niet vrijkomen op borgtocht.

20-03-2023 14:15:16 Mamsie

Dirty old man.....

20-03-2023 14:18:59 Emmo

Misschien weer kinds geworden?

20-03-2023 15:55:26 Mamsie

@Emmo : Maar dan wel op een hele enge manier!,

