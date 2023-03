Australische peuter gaat achter uiterst giftige slang aan, nest van 110 eieren in voortuin ontdekt

Een peuter (2) in Sydney, Australië, merkte een giftige slang op in hun voortuin en zette de achtervolging in. Dat leidde tot de ontdekking van maar liefst 110 eieren, ook van de enorm giftige Eastern Brown Snake.Wildbeheerbedrijf Wild Conservation deelde vorige week op Facebook een post over 110 slangeneieren die gevonden werden door een peuter in Australië. De slang in kwestie was een Eastern Brown Snake, de op één na giftigste slangensoort ter wereld volgens Billabong Wildlife Park. Ze is te vinden in Indonesië, Papoea Nieuw Guinea en Australië, wordt tot 2,4 meter lang en kan met haar gif de zenuwen van het hart en de longen van een mens verlammen.De Australische familie had in de loop van de maand al verschillende slangen gezien in het voortuin. Nadat hun peuter achter zo’n slang aan was gegaan, besloten ze Wild Conservation te bellen. De medewerkers stuitten dan op hun beurt op een nest van zo’n 110 uitgekomen eieren van de Eastern Brown Snake. Die zijn volgens het bedrijf afkomstig van meerdere vrouwelijke slangen over meerdere jaren.De medewerkers vonden nog een babyslang, een volwassen bruine slang, én een roodbuikige zwarte slang van drie meter lang aan. Die laatste is ook giftig, maar kan minder snel een mens doden met zijn beet als de bruine slang. De gevonden slangen werden sinds hun vondst verplaatst.In een e-mail aan Insider verklaarde het bedrijf dat de slangen gevonden werden op een donker en warm pad, naast een tuin met veel dekking en voedsel. Ze noemden het daarom een “droomhuis voor slangen”.