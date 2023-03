Zuid-Korea stelt 69-urige werkweek voor: jongeren pikken het niet

De regering van Zuid-Korea wil een werkweek invoeren van 69 uur. Bedrijven kunnen hun personeel dan van 9 uur 's ochtends tot middennacht aan het werk houden. Maar protesten van jongeren lijken daar nu een stokje voor te steken. Want nog harder werken maakt hun leven kapot.Er wordt nu al hard gewerkt in Zuid-Korea, de tiende economie van de wereld. Een werkweek telt er 52 uur. Werkdagen van 10 tot 12 uur zijn er voor kantoormedewerkers heel gebruikelijk. Maar voor de regering en veel werkgevers was dat niet genoeg.Eerder deze maand werd een 69-urige werkweek voorgesteld. Werkgevers zijn daarmee in staat om personeel van 9 uur in de ochtend tot 12 uur 's nachts aan het werk te houden. Het moet de krapte op de arbeidsmarkt oplossen nu de bevolking vergrijst."De regering denkt ook dat met zo'n langere werkweek vooral mannen meer zullen gaan werken", zegt Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies van de Universiteit Leiden. "En dat vrouwen thuis blijven en tijd hebben voor kinderen: een heel ouderwetse manier van denken."Het geboortecijfer van Zuid-Korea is met 0,78 kinderen per vrouw het laagste van de wereld. De regering staat onder druk daar wat aan te doen. Landen hebben een geboortecijfer van 2,1 nodig om de populatie op niveau te houden.Vakbonden zien de langere werkweek totaal niet zitten. Ze noemen het een 'giftig idee dat totaal niet bij de huidige tijd past'. Met name jongere werknemers in kantoren hebben er grote moeite mee."De werkweek is met name voor kantoorpersoneel in Zuid Korea lang", legt Breuker uit. "En het vreemde van het voorstel is dat personeel met een nog langere werkweek het salaris niet zou zien meestijgen."Volgens Breuker wordt er op zaterdag nu niet of nauwelijks gewerkt maar gaat dat met de plannen van de regering wel weer gebeuren. "Vooral kantoorpersoneel gaat dit merken. Voor fabriekspersoneel zijn de normen strenger en is meer uren maken lastiger."De poging van de Koreaanse regering om mensen meer te laten werken is opvallend. Wereldwijd is de trend om minder uren te werken, om de kwaliteit van het leven te verhogen. In Nederland telt de gemiddelde werkweek 28 tot 35 uur. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is een werkweek langer dan 55 uur ook erg ongezond.De conservatieve president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, blijkt gevoelig voor de protesten in zijn land. Hij heeft de regering gevraagd om het voorstel nog eens te heroverwegen, meldt The Guardian. En om het beter te communiceren naar de jongere generaties. Maar hij zei ook dat een werkweek straks niet meer dan 60 uur mag bevatten, meldt The Korea Herald. Toch weer acht uur meer dan nu.Volgens Breuker zijn veel mensen toch niet geneigd om er tegen te protesteren. "Zuid-Koreanen willen de westerse standaarden niet. De economische groei komt ook omdat het land altijd heel hard heeft gewerkt. Dat het lastig is met kinderen nemen de mensen voor lief. Er is heel veel opvangcapaciteit. En de familie."UPDATE: Het plan gaat niet door. Bron: NOS