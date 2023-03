Dit noem je nou het lot: Man heeft ruzie met vrouw en wint twee keer op één dag loterij

Een stel uit Australië heeft niet één, maar twee keer de loterij gewonnen op dezelfde dag. En nog verrassender: dat is allemaal te danken aan een ruzie met z’n vrouw.

Waar een ruzietje wel niet goed voor kan zijn.



Een man uit Dapto, een stadje nabij Sydney, had een woordenwisseling met zijn vrouw. Al bijna 30 jaar lang speelt zij wekelijks mee met de loterij. De man vergat een week voor de grote winst het lot te kopen met de cijfers waar zijn vrouw zo aan gehecht is. Zij was er namelijk heilig van overtuigd dat precies deze cijfers ooit getrokken zouden worden. Daarom besloot de man het goed te maken door twee loten te kopen met dezelfde nummers.



Je raadt al wat er gebeurde. Het koppel won niet één, maar tweemaal de grote prijs van 1 miljoen Australische dollar (zo’n 620.000 euro). De man zei: “Mijn vrouw was al helemaal door het dolle toen ze dinsdag zag dat haar cijfers getrokken waren. En toen wist ze nog niet dat ik nog een identiek lot had gekocht. Ik kan het niet geloven.”

Reacties

17-03-2023 13:23:18 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.884

OTindex: 7.755

Ik heb geen verstand van loterijen, maar... twee loten met hetzelfde lotnummer?

17-03-2023 13:39:19 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.461

OTindex: 22.038

@venzje : Ja met de lotto (volgens mij ook in Nederland, maar zeker in het VK) kun je een serie van 6 nummers invullen (kun je kiezen uit getallen tussen 1 en 59). Je kunt dus meermaals met dezelfde set nummers spelen. Het kan ook zijn dat je de jackpot moet delen als er anderen zijn die ook dezelfde nummers hebben gepikt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: