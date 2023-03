Meisje (3) schiet zusje (4) dood: Zoveelste tragische geval in VS

Een 3-jarig meisje heeft haar 4-jarige zusje dodelijk verwond in Texas. Sheriff Ed Gonzalez van Harris County spreekt van een tragisch ongeluk dat makkelijk voorkomen had kunnen worden.



De sheriff zei tegen CNN dat de zaak nog wordt onderzocht en merkte op dat het in dit soort situaties 'zeer waarschijnlijk' is dat iemand wordt aangeklaagd wegens het niet veilig opbergen van het wapen.



De sheriff noemde het incident 'tragisch', maar zei dat het 'zeer goed te voorkomen was geweest'. Volgens Gonzalez was een groep van familie en vrienden - vijf volwassenen en de twee kinderen - zondag in een appartement in Houston. Op een gegeven moment zaten de kinderen zonder toezicht in een slaapkamer.



De 3-jarige kreeg een geladen halfautomatisch pistool te pakken, zei Gonzalez. De familie hoorde een schot en rende de kamer in, waar ze het 4-jarige meisje bewusteloos op de vloer aantroffen. "Het lijkt het zoveelste tragische verhaal van een kind dat een vuurwapen in handen krijgt en iemand anders pijn doet", zei Gonzalez.

Reacties

16-03-2023 13:07:19 Grouse

Quote:

een tragisch ongeluk dat makkelijk voorkomen had kunnen worden.

Inderdaad, geen wapens in huis. Inderdaad, geen wapens in huis.

16-03-2023 13:08:23 allone

Veroordeeld zijn ze sowieso al, ook zonder aanklacht.

Hoe dom kun je zijn.

16-03-2023 14:26:04 Mamsie

@Grouse : Precies! En als tóch niet anders kan, met uiterste zorgvuldigheid opgeborgen!

