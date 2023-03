Voorbijganger ziet ‘lijk’ in bushokje liggen: politie vindt dronken man die roes uitslaapt

De hulpdiensten zijn zondagochtend uitgerukt naar een bushokje in Hoogstraten. Volgens de persoon die naar de politie belde, lag er een levenloos lich

Dan was die gast kennelijk goed lam. Ik kan me best voorstellen dat je zo'n vergissing maakt als je snel checkt en je bent daar niet geoefend in.

15-03-2023 19:53:42

Vroeger kwam ik met vrienden bij een in de nacht verlaten kampvuur plek van de locale scouting. Daar gingen we dan zuipen en blowen.

Op een nacht stond daar een auto midden in het bos. Er lag een man in die niet bewoog en we dachten allemaal dat hij dood was.

Een dappere vriend klopte op zijn raam en uiteindelijk werd die vent wakker! Hij schrok zo van ons dat hij zijn wagen startte en vol gas vertrok!