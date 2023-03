Australiër wil beste vriendin verrassen met reis naar Boedapest, maar belandt tot zijn grote verbazing in... Boekarest

Je beste vriendin verrassen met een mooie reis: altijd scoren, toch? Tenzij je bij de boeking een klein foutje maakt en in Boekarest belandt in plaats

15-03-2023 12:18:35

Die New Yorker die per ongeluk naar Sydney, Montana vloog had zelfs voor de helft van die afstand nog in Sydney kunnen zijn: het ligt ook op Nova Scotia. Als bonus was dat dan nog buitenland geweest ook.