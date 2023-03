Oud-vegetariër Shirley opent slagerij in Roden

Shirly Teeuwen (27) was drie jaar vegetariër. Nu opent ze haar slagerij Of Je Worst Lust in Roden. En ook nog eens in de nationale week zonder vlees en vis.

Slagerij Of Je Worst Lust is een franchise bedrijf, het zit ook in Hoogezand, Veendam en Winschoten. Bij binnenkomst vallen de Groningse worsten gelijk op. Ze bedekken een hele wand. Metworst, leverworst en grillworst, bijna elke soort is in de winkel te vinden. Maar naast worst zijn er ook maaltijden te koop. In de linkerhoek staat een toonbank waar ze à la minute broodjes voor klanten zal gaan maken.



Openen in de Nationale week zonder vlees en zuivel, daar had Teeuwen niet bij stilgestaan. Ze lacht. „Wat heb ik weer een goede week uitgekozen.” Al is het veganistische en vegetarische leven haar niet geheel onbekend. Tien jaar geleden at Teeuwen drie jaar lang geen vlees. Maar een leven zonder vlees kan ze zich nu niet meer voorstellen. Ze stopte met vlees eten, omdat ze empathie voelde met de dieren. „Daar moet ik nu ook niet te lang over nadenken.”



Het vlees uit de slagerij is niet biologisch. „De worsten zijn wel allergeen- en glutenvrij’’, zegt André Hofman, eigenaar van Slagerij Hofman in Winschoten, die het vlees in Roden levert. Het vlees heeft één ster Beter Leven keurmerk en het vlees komt uit de regio. Een beter leven keurmerk is ontwikkeld door de dierenbescherming. Het staat op de meeste dierlijke producten. Zo niet, dan is niks bekend over het dierenwelzijn. Hoe meer sterren, hoe diervriendelijker het product tot stand gekomen is. Het maximum is drie.



Nu veganistisch zijn steeds meer een hype is, moet je je als slager dan geen zorgen gaan maken? Nee, zegt Hofman onmiddellijk. Het vlees gaat in de verschillende filialen als zoete broodjes over de toonbank, stelt hij. „Veel mensen zijn zich meer bewust van hun vleesconsumptie, maar helemaal stoppen met vlees dat doen veel mensen niet.”



De gemiddelde volwassen Nederlander eet 119 gram vlees per dag, laat de Nationale Week Zonder Vlees op zijn website weten. Met de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel roept de organisatie deelnemers op om een week vlees en zuivel te laten staan. Zo willen ze een flexitarisch eetpatroon promoten: vlees en zuivel dat afgewisseld wordt met vegetarische en plantaardige alternatieven.

