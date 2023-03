Voortvluchtige drugscrimineel gooit 100.050 euro op straat

Agenten hebben woensdag een tas met daarin een contant geldbedrag van 100.050 euro aangetroffen op het Dignaland in Den Haag. De politie heeft de tas, die tijdens de achtervolging werd gedumpt, in beslag genomen.



Rond 15.00 uur zien agenten op het Hendrinaland in Den Haag een automobilist contact maken met een ander persoon. Mogelijk is er sprake van een drugsdeal. De bestuurder gaat er plotseling op hoge snelheid vandoor en stopt op het Dignaland.



Daar zien agenten hoe de man de benen neemt met een blauwe plastic tas in zijn handen. Terwijl hij in de richting van het Aegonplein loopt, gooit hij de tas weg. In de tas blijkt in totaal 100.050 euro aan contanten te zitten. De briefjes zitten verpakt in plastic folie en zijn met elastiekjes aan elkaar gebonden.



Een 28-jarige man is aangehouden voor witwassen. Het geldbedrag is in beslag genomen en wordt niet meer teruggegeven.

